Stralsund

Jeder Tag zählt, darin sind sich Thekla Rossow und Frank Sintara einig. Die Grundsteinlegung für den Neubau der Hermann-Burmeister-Grundschule war daher nicht nur für die Schulleiterin ein Meilenstein, sondern auch für den Schulleiter der Regionalen Schule. Noch müssen sich die Kollegen und Schüler ein Gebäude teilen. Da dies bei Weitem nicht ausreicht, wurden der Grundschulteil und die Regionale Schule um jeweils ein Modulbausystem auf dem Schulhof und einstigen Sportplatz erweitert.

Zehn Millionen Euro für Schulneubau

Für zehn Millionen Euro – davon 3,35 Millionen Eigenmittel der Stadt – entsteht nun am Platz der ehemaligen Allende-Schule, die im vergangenem Jahr abgerissen wurde, ein Neubau für die Grundschule auf dem Schulcampus. Nach der Fertigstellung, die für das erste Halbjahr 2023 geplant ist, sollen hier dann bis zu 320 Schüler und 15 Lehrkräfte einen modern ausgestatteten Ort des Lernens und Lehrens finden.

Der Baufortschritt stimmt beide Schulleiter optimistisch. „Die Kinder verfolgen die Arbeiten natürlich neugierig und wir wünschen uns alle, dass es weiter so gut vorangeht“, sagt Thekla Rossow. Doch auch wenn die ersten Wände schon stehen, sollte die Grundsteinlegung einen würdigen Rahmen bekommen. Eine Zeitkapsel darf dabei natürlich nicht fehlen. Und deren Füllung dürfte bei den Findern in der Zukunft Fragen aufwerfen.

Zeitung, Münzen und Maske in die Zeitkapsel

Neben einer aktuellen Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG gab Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) auch einige Münzen hinzu. Auf einer Grußkarte für die Nachwelt vermerkte er dann auch die Worte Burmeisters: Dem Kühnen gehört die Welt. Wer will, kann viel, wer nichts will, kann gar nichts. „Wir wollen viel - vor allem viel Bildung für unsere Kinder. Denn sie sind die Zukunft, die morgen schon Gegenwart ist“, fügte Badrow hinzu.

Thekla Rossow und ihre Schüler hatten neben aktuellen Einschulungsbildern und einem Plüsch-Marienkäfer als Glücksbringer dann noch ein paar besondere Beigaben. Einen Mund-Nasen-Schutz und ein Covid-Test-Kit, die für die Schüler in letzter Zeit zum Schulalltag gehörten, wanderten ebenfalls in die Röhre und sind nun im Boden der zukünftigen Aula hinterlegt.

Nach ihren Gesangseinlagen zur Grundsteinlegung bekamen die Grundschüler – die das Geschehen täglich neugierig verfolgen – von SES-Projektleiterin Sigrun Adam das Versprechen, dass sie ihnen zur Übergabe des Gebäudes dann auch ganz genau berichten wird, wie viele Lastwagen denn im Laufe der Bauarbeiten tatsächlich auf den Hof gefahren sind.

Zusätzliche Container schaffen benötigten Platz

Thekla Rossow freut sich, bald ausreichend Platz für alle angemeldeten Kinder zu haben und sie mit neuester Technik unterrichten zu dürfen. Sie selbst hat als Schülerin der Fiete-Dettmann-Schule – heutige Burmeister-Schule – die Eröffnung der Allende-Schule 1974 erlebt. Seit 2004 stand die Schule leer, verfiel zusehends und wurde im letzten Jahr abgerissen.

Gleichzeitig stieg der Platzbedarf in der Hermann-Burmeister-Schule. 280 Schüler besuchen hier derzeit die Grundschule. Acht Klassen sind davon im eigentlichen Schulgebäude untergebracht. Als dringend Räume gebraucht wurde, brachte ein Modulbau auf dem Schulhof vier zusätzliche Klassenräume. Auch für die regionale wurde solch ein System auf dem einstigen Sportplatz gesetzt und bietet dort Platz für vier Klassen. Diese Container sollen dann endlich Geschichte sein. Auch die 420 Schüler der Regionalen Schule sollen ihr Gebäude wieder voll ausnutzen können. „Jeder Tag zählt“, sagt Schulleiter Frank Sintara. „Es ist eine riesige logistische Herausforderung. Mit Corona dazu sowieso.“

740 Schüler auf dem Schulcampus Hermann-Burmeister

Zukünftig können dann insgesamt 740 Schüler auf dem Campus mit Grundschule und Regionaler Schule lernen, der dann zu den größten Schulen der Stadt gehört. Die größte Schule bleibt jedoch das Schulzentrum am Sund, an dem derzeit ebenso fleißig gebaut wird. Auch hier ist ein Teil der Schüler in sogenannten Containern untergebracht. Nach Fertigstellung des Neubaus kann die Schülerzahl von derzeit etwa 850 auf 1180 anwachsen.

Von Wenke Büssow-Krämer