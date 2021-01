Stralsund

Die Erinnerung darf nicht enden, sagte Roman Herzog, als er als Bundespräsident im Jahr 1996 den 27. Januar zum bundesweiten Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus machte. Erinnerungen bewahren, das möchte auch Günter Kunde. Alle zwei Monate schwingt sich der Stralsunder auf sein Rad, um die Stolpersteine in der Stralsunder Innenstadt zu putzen. „Es ist wichtig, dass wir Erinnerungen wach halten. Das ist das Wenigste, was wir für diese Menschen tun können. Dazu gehört, dass die Namen auf den Steinen lesbar sind.“

Nicht lang reden, machen

Der 83-Jährige ist jemand, der lieber anpackt, als zu reden. Seit elf Jahren lebt der rüstige Rentner in Stralsund, hatte sich zunächst das Haus gekauft, in dem einst in den „Sundlichtspielen“ Kinostreifen über die Leinwand flimmerten.

Günter Kunde beim Putzen der Stolpersteine in der Frankenstraße. Quelle: Miriam Weber

„Als ich einmal mit dem Rad durch die Stadt fuhr, entdeckte ich die Steine und die waren wirklich unter aller Sau“, findet er deutliche Worte. Übrigens eine Sache, die er gleich klar stellt: „Ich sag’s, wie’s is’!“ Die kaum lesbaren Stolpersteine waren für ihn kein haltbarer Zustand. „Ich wollte das ändern und bin dann einfach mit Putzzeug los.“ Und das macht Günter Kunde bis heute. Angetrieben von der eigenen Familiengeschichte, ist es ihm wichtig, dass die Leute wissen, wer unter dem Regime der Nationalsozialisten leiden und das Leben lassen musste. „Da gibt es auch keine Klassifizierung. Das waren doch alles einfach nur Menschen.“

Aufgewachsen unter Fremden

Geboren im Jahr 1936 im damaligen Hinterpommern, wuchs Günter Kunde zunächst in einem Kinderheim in Kolberg auf. Bis sich das gesamte Heim im März 1945 auf die Flucht begab. Mit dem Schiff ging es für die Kinder und Erzieher auf einer 16-tägigen Tour in Richtung Westen. Das Ziel: Meldorf, eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein. Dort ging es für den Jungen zu Pflegeeltern. Als er die Frau das erste Mal gesehen habe, habe er nur gedacht: ,Oh, bitte nicht zu der!’. Der erste Eindruck des Kindes sollte sich später bestätigen. Liebe habe er bei der Pflegefamilie nie erfahren. „Ich bin seit meiner Geburt unter Fremden aufgewachsen.“

Die Vergangenheit – ein weißer Fleck

Die Liste aus dem KZ Lublin Majdanek, auf dem der Todestag seiner Mutter Agnes Kunde aufgeführt ist. Quelle: Alexander Mueller

Viele Jahre wusste er nichts über seine Herkunft, fragte immer wieder, erhielt immer wieder nur Schweigen oder Schulterzucken als Antwort. „Dieses Schweigen!“, ist Günter Kunde noch heute erbost. „Niemand hat geredet, als ob dieser ganze Mist nie passiert wäre.“ Bis er schließlich eines Tages einen Brief vom Deutschen Roten Kreuz erhielt, aus dem er erfuhr, was mit seiner Mutter, Agnes Kunde, passiert war. „Im Oktober 1942, nur vier Monate nach der Geburt meines Bruders, wurde sie ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht, verstorben ist sie dann allerdings 1944 im Lager Lublin Majdanek“, sagt er und zeigt auf eine Liste aus dem KZ, auf der der Todestag seiner Mutter verzeichnet ist, der 24. April 1944. Registriert war sie als politisch Gefangene, aber „ob da etwas dran ist, weiß ich nicht. Ich kann es mir nur schwer vorstellen.“

Ein Puzzle mit vielen Lücken

Stück für Stück konnte Günter Kunde seine Herkunft zusammenpuzzeln – doch das Puzzle weißt noch viele Lücken auf. „Es hat mich lange umgetrieben, so wenig zu erfahren“, sagt er. Er weiß lediglich, dass sowohl er als auch sein Bruder uneheliche Kinder waren. „Damals waren wir Bastarde“, sagt er nüchtern. Zu seinem Bruder hat er zwar Kontakt aufgenommen, doch diese Zusammentreffen waren genauso ernüchternd wie der Besuch bei seinem Erzeuger. Aber immerhin konnte er von dem ein Bild seiner Mutter mitnehmen und seine Geburtsurkunde.

Günter Kunde glaubt, dass es viele Menschen wie seine Mutter Agnes Kunde gibt, von denen niemand weiß, dass sie existierten, dass sie ein Leben hatten, bevor es ihnen von den Nationalsozialisten genommen wurde. Genau deshalb ist es ihm wichtig, dass die Namen lesbar sind – und dass man sich erinnert.

Auch mal Überraschungen

Deshalb schwingt er sich nach wie vor regelmäßig auf das Rad, im Gepäck Lappen, Eimer und Putzmittel. „Am besten geht das mit Waschpaste“, verrät er. Zufrieden ist er erst, wenn die Steine wieder glänzen. „So viele Schicksale“, sagt er und schaut auf die Stolpersteine von Jakob Schnauzer und seiner Familie. Doch dann hellt sich sein Gesicht auf, als er von einer ganz besonderen Begegnung in der Frankenstraße spricht. Dort gibt es auch einen Stolperstein von Bärbel Beyer-Cohn. „Ich dachte noch so, ,Mensch, die ist mein Jahrgang, ob sie noch lebt?’ Und dann stand eines Tages eine ältere Dame neben mir und wir erzählten ein wenig und dann sagte sie, dass sie Bärbel Beyer sei“, erinnert er sich.

Auch Bärbel Beyer-Cohn hat eine besondere Biografie, einzigartig. So wie die von jedem anderen Menschen auf den Stolpersteinen oder die des Günter Kunde, der dafür sorgt, dass die Namen der Menschen zu erkennen sind.

