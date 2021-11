Altenpleen

Grauer Himmel, Nieselregen – das Wetter könnte kaum trostloser sein an diesem Tag danach. Der Brandursachenermittler ist gerade fertig und packt zusammen. Auch der Mann vom Kriminaldauerdienst hat seine Arbeit getan. Zurück bleiben zwei Nachbarn, die vor dem Gebäude stehen und über das furchtbare Ereignis sprechen.

Am Sonntagabend brach in einem Reihenhaus in Günz, einem Ortsteil von Altenpleen bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen), ein Feuer aus. Ein Bewohner starb. Eine 48-jährige Nachbarin versuchte noch, ihn aus dem Haus zu holen. Dabei erlitt sie selbst eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus.

„Er war der ehemalige Lebensgefährte meiner Schwester“, sagt ein Mann, der direkt nebenan wohnt. „Sozusagen mein Schwager.“ Der Nachbar wirkt gefasst. Wie es nun weitergehen soll, weiß er jedoch nicht. „Wir müssen die Versicherung anrufen.“ Es sei seine Schwester gewesen, die noch versuchte, den 50-Jährigen zu retten. Sie sei noch immer im Klinikum. Wie geht es ihr? „Den Umständen entsprechend.“

Bewohner wies keine Vitalfunktionen mehr auf

Laut Polizeibericht war der Bewohner zum Zeitpunkt des Rettungsversuchs bereits ohne Bewusstsein. „Beim Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes wies er keine Vitalfunktionen mehr auf. Man versuchte noch, ihn zu reanimieren. Er verstarb jedoch vor Ort an seinen schweren Verletzungen“, informiert Jens Unmack, Polizeihauptkommissar des Präsidiums in Neubrandenburg.

Das Günzer Reihenhaus ist dreigeteilt. Das Feuer brach in der Mitte aus. „Die anderen Gebäudeteile sind unbeschädigt geblieben“, sagt der Brandursachenermittler. „Da waren die Feuerwehrleute wohl sehr schnell zur Stelle.“

Es ist derselbe Herr, der auch schon das Haus in Groß Lüdershagen untersuchte, in dem im Oktober ein Mann eine Verpuffung herbeiführte und dabei starb. In jenem Fall war nicht klar, ob das Haus noch zu retten sei – Loch im Dach, völlig zerstörter Eingang, Verwüstung in den Innenräumen. Bei dem Gebäude in Günz ist der Brandursachenermittler aber der Meinung, dass es erhalten werden kann. Von außen sind keine Brandspuren auszumachen.

Nachbar: „Natürlich hatte ich auch Angst“

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro. Zum Löschen kamen die Berufsfeuerwehr aus Stralsund, die freiwilligen Feuerwehren aus Stralsund, Groß Mohrdorf, Niepars, Altenpleen, Prohn, Preetz, Schmedshagen und Klausdorf. Der Brand wurde am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr bemerkt. „Das Feuer brach wohl in der Küche aus“, sagt der Nachbar. Mehr Details solle er aber auf Bitten der Polizei nicht sagen. „Natürlich hatte ich auch Angst“, berichtet er vom Vorabend, als er auf der Straße stand und zugesehen hat, wie die Feuerwehr eine Tür weiter den Brand löschte. „Schön war das nicht“, sagt er bitter.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass nun auch der Kriminaldauerdienst (KDD) zum Einsatz gekommen ist, liegt daran, dass hier ein Mensch gestorben ist und der Tod eine „nicht natürliche Ursache“ hat, wie es amtlich heißt. Kann der Mann vom KDD schon sagen, was der Grund für den Brand war? „Das ist noch nicht abschließend geklärt“, so der Beamte.

„Wir hatten hier schon einige Feuerwehreinsätze. Aber zum Glück immer ohne Personenschaden“, sagt Altenpleens Bürgermeister Rainer Behrndt. „Das jetzt ist sehr tragisch.“

Von Kai Lachmann