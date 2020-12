Gurtmuffel nahe Stralsund erwischt: Fahrer legt offensichtlich gefälschte Befreiung vor

Schmedshagen

Die Polizei hat am Dienstag in Schmedshagen bei Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Gurtmuffel aus dem Verkehr gezogen. Angeblich von der Gurtpflicht befreit, legte der Mann dafür eine Befreiung vor, die offenbar gefälscht war. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Verdacht der Urkundenfälschung

Gegen 12 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Barth in der Stralsunder Straße in Schmedshagen einen VW Transporter an, dessen Fahrer den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatte. Der 39-Jährige aus der Gemeinde Niepars zeigte bei der Kontrolle ein Dokument vor, aus dem hervorging, dass er von der Gurtpflicht entbunden ist. Doch den Beamten kamen Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Sie stellten Nachforschungen an. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Die Beamten stellten das Dokument sicher und leiteten gegen den 39-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Gurtpflicht besteht seit 1976

In dem Zusammenhang verweist die Polizei darauf, dass das Anlegen des Sicherheitsgurtes während der Fahrt seit dem 1. Januar 1976 in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Pflicht ist. Festgeschrieben ist dies im Paragraphen 21a der Straßenverkehrsordnung. Darin sind auch Ausnahmen verankert. So können Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bei der Straßenverkehrsbehörde einen schriftlichen Antrag zur Befreiung von der Gurtpflicht stellen. Dem Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen, aus der hervorgeht, dass die Gurtpflicht die Gesundheit in großem Maße beeinträchtigen würde. Diese Befreiung kann zeitlich begrenzt, aber auch unbefristet ausgestellt werden. Darüber hinaus sind Menschen mit einer Körpergröße von weniger als 150 Zentimetern von der Gurtanlegepflicht befreit.

Von OZ