Endlich wieder shoppen in Vorpommern-Rügen - Gut gelaunt in die neue Freiheit: So zelebriert Stralsund den Neustart im Handel

Geschäfte in der Hansestadt haben wieder geöffnet. Stralsunder, aber auch Auswärtige nutzten den Brückentag am Freitag, um bei der Wiedereröffnung des Einzelhandels dabei zu sein. Die OZ schaute in der Altstadt, aber auch in den Einkaufszentren, wie der erste Tag nach wochenlangem Lockdown gelaufen ist.