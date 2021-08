Stralsund

Das scheinen zumindest so manche Passagiere sprichwörtlich zu sehen. Entspannt von Stralsund nach Rostock und zurück zu kommen funktioniere mit der Bahn doch problemlos, meinten die Kollegen. Gute Idee, dachte ich. So kann ich die Zeit mit einem Buch verbringen, statt übermüdet am Lenkrad auf die Straße zu starren.

Der Betriebsausflug, der offenbar in meinem Abteil begann, sah das anders. Kaum in Stralsund eingestiegen fielen noch vor Abfahrt erst die Masken, dann machte der Kuchen die Runde, so mancher „Kurzer“ wurde verteilt und schließlich auch der Sekt in die mitgebrachten Plastikbecher ausgeschenkt und mit der Anfahrt des Zuges über den Boden vergossen.

Na klar, die Zeit muss man sich irgendwie vertreiben. Allerdings ging die Fahrt für die Gruppe nicht bis nach Berlin, auch nicht bis nach Rostock. Nein, nach 15 Minuten war die Fahrt in Velgast beendet. Die Flaschen wurden verstaut, Ruhe kehrte ein, der klebrige Fleck, der das süßliche Aroma verströmte, aber blieb.

Von Wenke Büssow-Krämer