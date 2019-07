Tribsees

Wer aufmerksam durch Wald und Flur spaziert, kann sie beoabchten, die Eulenfamilien. In diesem Jahr besser als je zuvor. „Wir haben ein gutes Eulenjahr, denn es gibt mit vielen Mäusen eine gute Nahrungsgrundlage für die Vögel, dafür ist der milde Winter verantwortlich“, sagt Richard Maag. Der 59-Jährige aus Tribsees muss es wissen, leitet er doch in seiner Stadt die Ortsgruppe des Naturschutzbundes. Die zählt übrigens um die zehn Mitglieder.

Viele Eulen, weil es viele Mäuse gibt

Doch was eigentlich eine gute Nachricht ist, denn beispielsweise die Waldohreule findet man nur noch selten in unseren Breiten, führt manchmal zu Problemen. Durch falsch verstandenen Tierschutz landen im Moment viele Jungvögel in einer Tiernotstation.

„Die Leute sehen, dass die kleinen Eulen alleine im Baum oder im Strauch sitzen und denken, sie wurden von ihren Eltern vergessen oder verstoßen. Das ist aber nicht so, denn meistens sitzen Mama und Papa in sicherer Entfernung und passen auf ihren Nachwuchs auf“, so Richard Maag. Manchmal sind sie aber auch einfach nur auf Nahrungssuche für die Lütten.

Eulen ziehen sechs Junge auf

Die Eulen, die in diesem Jahr pro Paar fünf bis sechs Jungtiere aufziehen, machen vor, was vielen menschlichen Eltern fehlt: Sie erziehen ihre Kleinen zur Selbstständigkeit, denn schon nach 20 Tagen werden sie aus dem Nest „geschmissen“, sollen das Alleindurchbeißen trainieren. Nach acht Wochen sind die jungen Eulen dann soweit, dass sie sich selbst versorgen.

Jungtiere nicht einpacken und mitnehmen

Der Rat des Tribseeser Naturschützers: „Wenn man sich Sorgen um die Jungtiere macht, weil vielleicht der Feind Katze schon lauert, sollte man die Vögel einfach in einen Baum oder auf einen Strauch setzen, so dass sie geschützt sind. Das reicht schon, alles andere regeln die Tiere selbst“, sagt der ehemalige Polizist mit über 30 Dienstjahren, der nun seinen Ruhestand genießt.

„Auf keinen Fall sollten die Leute die kleinen Eulen einpacken mit dem Ziel, die Tiere abzugeben. Denn sowohl der Tierpark in Stralsund als auch der Vogelpark Marlow nehmen keine Tiere mehr an, weil ihre Kapazitäten erschöpft sind“, warnt der Tribseeser.

Eulen werden als Fundtiere nicht mehr angenommen

Natürlich weiß auch Richard Maag von der Enttäuschung vieler Leute, die solche Eulen-Jungtiere im Vogelpark abgeben wollten. „Die Einrichtung, die ja eigentlich auf Vögel spezialisiert ist, bemüht sich seit Jahren um eine Quarantäne-Einrichtung, die Fundtiere nun einmal durchlaufen müssen. Aber bisher sind noch keine sichtbaren Ergebnisse zu erkennen“, bedauert der Nabu-Chef der Trebelstadt.

Ines Sommer