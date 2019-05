Stralsund

Dem HNO-Chefarzt des Helios Hanseklinikum Stralsund, Prof. Carsten Christof Bödeker, ist es gelungen, den Norddeutschen HNO-Kongress erstmals in die Hansestadt zu holen. Wie ein Sprecher des Klinikums mitteilte, haben sich für dieses Wochenende über 150 Gäste und zahlreiche internationale Referenten angekündigt. Mehr als 30 Aussteller werden erwartet. Schirmherr ist Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU).

Mehr als 500 Mitglieder zählt die Norddeutsche HNO-Gesellschaft mittlerweile, die sich nach der Wende aus den nordöstlichen und nordwestlichen Bundesländern zusammengeschlossen hat. Der Kongress in Stralsund findet am 3. und 4. Mai 2019 in der Störtebeker Braumanufaktur statt. Top-Thema sind unter anderem die durch Humane Papillomviren bedingten Rachen- und Halstumoren, aber auch Tinnitus, Mittelohrchirurgie und die Schlafmedizin stehen im Zentrum der Tagung.

Prof. Bödeker arbeitet seit 2013 als HNO-Chefarzt im Hanseklinikum. Er ist wiederholt als einer der führenden Mediziner seines Fachgebiets in die „Guter Rat Ärzteliste“ aufgenommen worden. Im Juni 2017 ist Prof. Bödeker in den Vorstand der Norddeutschen HNO-Gesellschaft gewählt worden, in diesem Jahr zum Präsidenten und 1. Vorsitzenden.

Jens-Peter Woldt