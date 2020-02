Stralsund

Die Vorbereitungen für die Saison 2020 „ Formel 1 in der Schule“ laufen auf Hochtouren. Erstmals werden mehrere Schülerteams mit Formel-1-Modellen mit Elektroantrieben bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften am 8. und 9. Mai in Heilbronn außer Konkurrenz gegeneinander antreten. Die Grundlagen dafür wurden an der Hochschule Stralsund (HOST) entwickelt.

„Die Nordmetall-Stiftung, ein wichtiger Partner des F1-Wettbewerbs für Schüler, war auf uns zugekommen und fragte, ob wir eine Idee entwickeln wollen, die kleinen Flitzer künftig mit Elektroantrieb fahren zu lassen“, sagt Dirk Hausschild, Laboringenieur an der HOST. Bislang werden die Wettbewerbsautos nach dem Rückstoßprinzip mit einer handelsüblichen Gaspatrone für Haushaltsgeräte angetrieben.

Autos mit autonomer Stromquelle

Ein Team von Studenten und Laboringenieuren machte sich an die Arbeit. „Die Aufgabe war nicht, die 22 Zentimeter langen Autos ähnlich wie bei der bekannten Carrera-Rennbahn über Schienen in der Rennpiste mit Strom zu versorgen“, sagt Hausschild. Die Autos sollten über eine autonome Stromquelle verfügen. Eine Lithiumbatterie schein dafür nicht geeignet, weil für die 20 Meter lange Piste in kürzester Zeit viel Leistung abgerufen werden muss.

„Wir haben uns für Supercaps entschieden. Das sind Hochleistungskondensatoren, die für die Anforderungen des Kurzstreckenrennens gut geeignet schienen“, sagt der Laboringenieur.

E-Technik-Studenten fanden über ein studentisches Projekt zu dem Vorhaben und knieten sich rein. Der 24-jährige Tom Gellert entwickelte die Leiterplatte sowie Software für die Motorsteuerung. „Für mich war das eine spannende Sache, aus einem ‚Spielzeugauto‘ einen Hightechflitzer zu machen“, sagt er und trieb die Arbeit daran bis zu seiner Bachelorarbeit weiter.

Sein Kommilitone Sebastian Schade simulierte das Auto und seine im 3D-Drucker gefertigte Karosserie am Computer. „Ich musste mir dazu über mein Studium hinaus weitere Kenntnisse etwa im Konstruieren mit dem Computer aneignen und habe zudem viel über Projektplanung gelernt“, sagt der 22-Jährige.

Erster F1-Flitzer wurde in Wolfsburg vorgestellt

Der fertige F1-Elektroflitzer wurde im vergangenen Jahr zur Deutschen Meisterschaft in Wolfsburg vorgestellt und fand viel Anklang bei den Auftraggebern. Inzwischen hat das Team den Wagen noch einmal verbessert. Das dabei entwickelte Know-how wurde Schülerteams aus ganz Deutschland zur Verfügung gestellt, die ebenfalls mit selbst gebauten elektrischen F1-Modellen an den Start gehen wollen. Mehr dazu online auch unter www.f1inschools.de.

Mehr lesen:

Hochschule Stralsund: Das sagt ein KI-Spezialist zum Klimawandel

Scientists 4 Future in Stralsund: „Wir müssen den Klimawandel verständlich machen“

Über Magnesium ins Management: Das ist die Rektorin der Hochschule

Vom Rügen-Urlauber zum Hochschul-Kanzler: Thomas Bartnitzki

Von Jörg Mattern