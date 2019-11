Vom Rügen-Urlauber zum Hochschul-Kanzler: Thomas Bartnitzki

Stralsund

Mit seinen Überzeugungen hält Thomas Bartnitzki nicht hinter dem Berg: „Die Verwaltung einer Hochschule ist vor allem eine wissenschaftsunterstützende Dienstleistung.“ Und so können es durchaus Sätze wie dieser gewesen sein, mit denen der 49-Jährige im Juni dieses Jahres den erweiterten Senat der Hochschule Stralsund überzeugte, um gleich darauf im ersten Wahlgang zum neuen Kanzler der HOST gewählt zu werden.

Promovierter Ingenieur mit klassischem Bergbaustudium

Seit 1. November ist der gebürtige Hannoveraner nun im Amt. Er ist nicht nur für die Haushaltsmittel und Liegenschaften der Hochschule verantwortlich, sondern Chef der nichtwissenschaftlichen HOST-Mitarbeiter, die jene wissenschaftsunterstützende Dienstleistung erst erbringen.

Thomas Bartnitzki hat noch klassischen Bergbau studiert, an der TU Clausthal-Zellerfeld und an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen. Die RWTH ist bis zu seinem Aufbruch nach Stralsund sein Wirkungsfeld geblieben. Dort hat der Ingenieur promoviert und war zuletzt stellvertretender Leiter des Instituts advanced mining technologies, für fortgeschrittene Bergbautechnologien.

Vom großen Tanker auf die schnelle Korvette

Doch was zog den Verwaltungsprofi, der in Aachen gut zu tun hatte, jetzt an den Strelasund? Klare Antwort: „Ich wollte mehr berufliche Verantwortung übernehmen.“ Und der neue Hochschulkanzler schiebt nach: „Da gibt es immer zwei Möglichkeiten: Man kann Kapitän eines großen Tankers sein oder einer schnellen Korvette.“ Der Tanker in diesem Bild ist die RWTH in Aachen, mit ihren über 45 000 eingeschriebenen Studierenden im Wintersemester 2018/19, ihren 565 Professorinnen und Professoren sowie den 5695 wissenschaftlichen und 2834 Mitarbeitern in Technik und Verwaltung.

Doch Bartnitzki bevorzugt eher die wendige Korvette. „Eine kleine Hochschule wie in Stralsund ist einfach flexibler und das passt besser zu mir“, sagt er und sieht sich eher als der Mann für die kleinen Unternehmungen, weil hier die Nähe zu den Mitarbeitern viel unmittelbarer ist. Die HOST ist zudem mit ihren aktuell 2345 Studierenden sowie vom sowie vom Umfang der Mitarbeiter und Haushaltsmitteln her eine Größe, ähnlich seinem früheren Arbeitsplatz in Aachen.

Das passt: Region und berufliche Perspektive

Die Entscheidung für Stralsund hat für Thomas Bartnitzki noch eine weitere Komponente. „Es sollte ein Ort sein, wo die Arbeitsumgebung stimmt.“ Gemeinsam mit seiner Frau war er sich einig, dass der Umzug an den Strelasund beste Voraussetzungen dafür bieten sollte. „Wir sind seit Jahren passionierte Rügenurlauber und kennen die Hansestadt daher gut“, sagt der neue Kanzler. Für ihn passte beides gut zusammen – die berufliche Perspektive und die Region.

Kurz nach seiner Wahl zum Hochschulkanzler wurde Thomas Bartnitzki oft mit dem Satz zitiert: „Als Kanzler möchte ich die Voraussetzungen dafür schaffen, Chancen, die die Digitalisierung bietet, für unsere Hochschule zu nutzen.“ Welche hat er da im Blick?

Digitale Formulare statt Papierkram

Effizienz ist dabei für ihn ein Stichwort. „In der Verwaltung wird noch zu viel Papier bewegt, das ist etwas, das sich durch digitalisierte Formulare bis hin zur digitalen Unterschrift schnell ändern lässt“, ist er überzeugt. Für ihn der Anfang eines Prozesses, der nicht nur interne Verwaltungsabläufe optimiert, sondern etwa über ein Service-Portal für Studenten künftig einfach zugängliche Schnittstellen zwischen Studierenden, Lehrenden und Verwaltung möglich machen wird.

Junge Menschen auf digitale Arbeitswelt vorbereiten

Wichtig ist für Bartnitzki, dass seine Mitarbeiter dabei mitgenommen werden. Er will vor allem die Vorteile verdeutlichen. „Die Hochschule will wachsen. Qualitativ wie quantitativ - in der Lehre wie in der Forschung. Darüber herrscht Einigkeit.“ sagt er. Für ihn müssen sich Bildungseinrichtungen ebenso wie Unternehmen den Veränderungen in der Gesellschaft stellen. Vor allem, wenn es darum geht, junge Menschen auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten. Dafür können neue Serviceleistungen genutzt werden, die ein effizientes Zusammenspiel von Studierenden, Lehrenden und Verwaltung unterstützen. „Die Digitalisierung hilft uns dabei, den zu erwartenden Mehraufwand mit der Anzahl von Mitarbeitern zu bewältigen, die wir bereits an Bord haben.“

Mehr zum Autoren lesen Sie hier.

Mehr lesen:

Von Jörg Mattern