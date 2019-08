Stralsund

Platz für dicke Frachter: Derzeit laufen im Fahrwasser in der Ostansteuerung Stralsund Baggerarbeiten im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund. Damit soll die Solltiefe von 7,50 Meter wieder erreicht werden. In den vergangenen Jahren war die Fahrrinne mehr und mehr versandet. Damit war die Erreichbarkeit des Stralsunder Hafens für beladene Frachter immer mehr gefährdet. Etwa 75 000 Kubikmeter Boden werden mit einem sogenannten Hopperbagger, einem Laderaumsaugbagger, gefördert und zum Spülfeld nach Drigge gebracht. Dort wird der Sand über eine stationäre Spülrohrleitung in die Aufnahmepolder eingespült. Die Baukosten in Höhe von 400 000 Euro übernimmt der Bund.

Von Miriam Weber