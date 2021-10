Stralsund

Dieses Wochenende ist viel los am Sund: Zwischen Kunsthandwerkermarkt, Theater und Zirkuswagen kommen selbst Halloween-Muffel auf ihre Kosten. Wenn Sie schon ihr Kostüm geplant haben, findet in Groß Mohrdorf ein schauriges Fest statt.

Freitag, 12 Uhr: Der Kunsthandwerker Martinsmarkt beginnt in der Kulturkirche St. Jakobi. Vom 29. bis 31. Oktober präsentieren dort 40 Kunsthandwerker sowohl traditionelles als auch zeitgemäßes Handwerk. Von warmen Wollpulvern, Keramik, Magnettafeln, Schmuck bis hin zu Seifen und faszinierenden Glasarbeiten ist alles dabei. Der Markt ist Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr findet in der Straße „Zur Steilküste“ eine Demonstration gegen die Abholzung des Andershofer Waldes statt.

Samstag, 14 Uhr: Der Stralsunder Verein „Trockenbau – Das Zirkuswagenprojekt“ stellt sich vor. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgediente Zirkuswagen-Gestelle wieder aufzubauen und für verschiedene kulturelle und soziale Aspekte zu nutzen. Jede helfende Hand ist willkommen. Bei der Veranstaltung im Speicher, Katharinenberg 35, werden Tee, Kaffee, Kuchen, Waffeln und regionaler Glög serviert. Außerdem gibt es Mitmachaktionen, kleine Überraschungen und ab 15 Uhr einen Vortrag über den Verein. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende wird erbeten.

Sonntag, 15 Uhr: In Groß Mohrdorf findet im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr eine Halloweenparty statt. Spinnenkörper, Gespensterskelette und Kürbisse sorgen für schaurigen Spaß. Mit vielen kleinen Spielen, einer Hüpfburg im Dunkeln und einem Gespenster- und Geisterparcours ist ein spannender Nachmittag garantiert. Ähnlich gruselig wird es im Stralsunder Zoo: Beim beleuchteten Rundgang werden nicht nur Kürbisse in Szene gesetzt. Auf den dunklen Pfaden warten Geister und Schauergestalten. Ab 17 Uhr laden die Jäger der Nacht und ihre Trainer zum Halloweenfotoshooting ein. Die schaurige Aktion des Stralsunder Zoos ist jedes Jahr sehr beliebt, daher sollten Tickets im Vorfeld an der Kasse oder auf der Webseite gebucht werden.

Von Barbara Waretzi