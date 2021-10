Halloween im Zoo Stralsund: Tierischer Grusel-Spaß 

Stralsund

Flackerlicht in Kürbisfratzen, giftgrüne Spinnennetze und zwischendrin zahlreiche Besucher, die Freude am Gruseln haben: Zu Halloween wirft sich der Zoo Stralsund immer gerne in Schale. Die Belohnung für all den Aufwand – riesiger Besucherandrang. Am Sonntag konnten sich die Gäste, die zum Teil selbst unheimlich geschminkt und verkleidet waren, auf einem Gruseltrail ihren Weg zwischen Bären und Löwen bahnen.

Das taten etwa (auf dem Foto v.r.) Moritz (11), Mara (6) und Lotti (8), die sich zwischendurch mit dem kostümierten Zoo-Tierpflegechef Kay Deichfischer und einer Eule fotografieren ließen. Auch die Stralsunderin Hedi (5) und ihre Mama Annegret Schlimper hatten trotz der gar gruseligen Atmosphäre im Zoo der Hansestadt jede Menge Spaß.

Die Stralsunderin Hedi (5) und ihre Mama Annegret Schlimper hatten trotz oder gerade wegen der gruseligen Atmosphäre im Zoo der Hansestadt jede Menge Spaß. Quelle: Christian Rödel

Von Kai Lachmann und Christian Rödel