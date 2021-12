Hamburger Polizist (24) stirbt in MV: Todesursache weiter unklar

Stralsund

Der Tod eines jungen Hamburger Polizisten im Kreis Vorpommern-Rügen wird die Behörden offenbar noch länger beschäftigen. Denn auch zwei Monate nach dem plötzlichen Tod des 24-Jährigen ist die Todesursache noch immer unklar – trotz Obduktion. Dies bestätigte die Stralsunder Staatsanwaltschaft der OSTSEE-ZEITUNG am Mittwoch. Im Statement heißt es: „Laut Ergebnis der im Institut für Rechtsmedizin in Greifswald durchgeführten Obduktion konnte keine organische Ursache für den Tod des Polizeibeamten festgestellt werden“, so Martin Cloppenburg, Pressesprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft.

Weitere Untersuchungen werden derzeit vorgenommen

Aus diesem Grunde müssten derzeit weitere feingewebliche Untersuchungen – zum Teil auch bei entsprechend spezialisierten auswärtigen Instituten – durchgeführt werden. Die weiteren Untersuchungen sind jedoch zeitintensiv. Die Auswertung kann also noch dauern. „Abschließende Ergebnisse sind in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten“, gibt Cloppenburg eine Prognose ab.

Damit ist auch klar: Eine Einleitung etwaiger Ermittlungsverfahren gegen Lehrgangsverantwortliche wird es vorerst nicht geben. „Über so etwas kann erst entschieden werden, wenn die endgültigen Ergebnisse zur Todesursache vorliegen“, so Cloppenburg.

Zusammenbruch nach Übung bei Bad Sülze

Die Stralsunder Stadtanwaltschaft hatte ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, nach dem der 24-jährige Bereitschaftspolizist Mitte Oktober 2021 nach einem schweren Nachtmarsch im Zuge einer mehrtägigen Grundausbildung bei Bad Sülze in einem Krankenhaus verstorben war.

Laut Polizei Hamburg hätte sich der Gesundheitszustand des Mannes damals dramatisch verschlechtert. Zwar wurde er sofort von einem Notarzt behandelt, dennoch verstarb er im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.

An der Übung in dem Waldstück nahe der Recknitztal-Kaserne hatten neben weiteren Polizisten aus Hamburg auch Beamte aus MV teilgenommen. Die Trauer der Polizisten im Norden war groß. So trugen die Polizeiautos in MV und in Hamburg Trauerflor – bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier für den Polizisten Anfang November.

Von kst