Handballer spenden fast 2000 Euro für soziales Projekt in Stralsund

Stralsund

Ein buntes „Danke“ senden die Kinder des Escuelita-Projektes an ihre großzügigen Unterstützer. 1859 Euro kamen im August beim jährlichen Spenden-Turnier der dritten Männer-Mannschaft des Stralsunder Handballvereins (SHV) zusammen. Mit dem Geld wird das Projekt weiter gefördert.

Darum geht es: „Seit 14 Jahren gibt es das Escuelita-Projekt vom Stralsunder Verein Sturmvogel. Es kümmert sich um sozial benachteiligte oder psychisch erkrankte Kinder“, erklärt Thomas Hector vom SHV. „Die Kinder erleben in der Escuelita mit der Gemeinschaft von Jugendlichen und Erwachsenen Lebensfreude, unbeschwertes Kindsein, Lernmotivation und soziale Kompetenz“, führt Hector aus. „Sie finden einen Raum der Geborgenheit und der Freundschaft, der ihnen Halt im Leben gibt.“

Treffen jeden Sonnabend

Escuelita ist spanisch und bedeutet Kleine Schule. Das Konzept kommt aus Buenos Aires. Die Kinder treffen sich einmal in der Woche, sonnabends von 9.30 bis 12 Uhr in der Ernst-von-Haselberg-Schule, um zusammen mit engagierten älteren Schülern, Studierenden, Eltern und Großeltern den Vormittag spielend und lernend zu verbringen. „Unter diesen Aspekten ist die Escuelita durchaus als ein Präventionsprojekt für die seelische Gesundheit von Kindern zu sehen, die zum Teil in widrigen Lebensumständen leben“, schreibt der Förderverein Sturmvogel auf seiner Internetseite.

Die Betreuer des Vereins arbeiten ehrenamtlich, die Angebote sind für die Kinder kostenlos. Jugendliche und Erwachsene, die sich ebenfalls engagieren möchten, sind willkommen und können sich sonnabends von 9 bis 12 Uhr im „Haus Wiesenblume“ in der dritten Etage, Wiesenstraße 9, in Grünhufe einfinden. Kontakt: info@sturmvogel-stralsund.de.

Sämtliche Kosten werden von Spendern sowie von Zuwendungen des Rotary-Clubs getragen. Deshalb sind die Verantwortlichen von Escuelita auch froh über die Unterstützung der Handballer, die sich fast von Beginn an engagieren. Zu dem jährlichen Spendenturnier werden stets befreundete Mannschaften eingeladen. Dabei sammeln sie Gelder, die immer direkt Projekte unterstützen, die Kindern zugutekommen.

Von Kai Lachmann