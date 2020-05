Handtaschen aus Auto in Stralsund gestohlen

Stralsund

In Stralsund sind am 12. Mai 2020 auf dem Parkplatz des Zentralfriedhofs zwei Handtaschen aus einem abgestellten Pkw gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Frauen den Renault gegen 16.50 Uhr verlassen, um ein Grab zu besuchen.

Seitenscheibe eingeschlagen

Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie den Diebstahl. Innerhalb weniger Minuten hatten die bisher unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die Handtaschen mit persönlichen Dokumente, Smartphone und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Kripo hofft auf Hinweise

Die Beamten der Kriminalpolizei hofft jetzt im Rahmen der Ermittlungen auf Zeugenhinweise. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat oder eine Person benennen kann, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, sollte sich an das Hauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 wenden. Angaben werden jederzeit auch in anderen Polizeidienststellen und der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel sollten immer sorgfältig verschlossen sein.

