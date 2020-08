Handwerk in Vorpommern-Rügen: Hoffen auf das Azubi-Ticket

Stralsund

Kurz vor dem Start ins neue Ausbildungsjahr haben im Bereich der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern neun künftige Maurer und Hochbaufacharbeiter, vier Zimmerleute und zwei Fliesenleger-Azubis ihre Lehrverträge in der Tasche. Die Kreishandwerkerschaft verfügt über zwei Innungen – Rügen sowie Nordvorpommern-Stralsund mit insgesamt 37 Baubetrieben und gut 800 Beschäftigten.

Bauhandwerk attraktiver machen

Für Jan Wirth, Innungsobermeister im Bauhandwerk Nordvorpommern-Stralsund, könnten es mehr sein, die einen Beruf in der Branche ergreifen wollen. „Wir müssen die Bauberufe attraktiver machen“, sagt er. Damit befindet sich der Obermeister mit seiner Forderung auf einer Linie mit der Industriegewerkschaft Bau.

Diese sieht einen Facharbeitermangel auf dem Bau voraus, weil zuletzt bereits drei Jahre nach der Ausbildung im Schnitt zwei von drei Bauarbeitern ihre Branche verlassen haben. Schlussfolgerung der IG Bau ist daher: Mehr Attraktivität fange bereits bei einer besseren Bezahlung an.

Die Chancen mehr herausstellen

Doch mit mehr Geld allein ist es für Jan Wirth nicht getan. „Wir müssen die Chancen im Bauhandwerk mehr herausstellen“, sagt er. Sein stärkstes Argument: „Kleine Handwerksbetriebe sind eigentlich krisensicher, weil sie sich flexibler auf wechselnde Marktbedingungen einstellen können.“

Weite Wege bis zur Berufsschule

Was jedoch für den Gesellen auf dem Bau dank Berufserfahrung noch nachvollziehbar ist, kann der künftige Azubi anders sehen. Wenn dieser seinen Lehrvertrag unterschreibt, ist klar, die Berufsschule und das Abc-Ausbildungszentrum sind für ihn Rostock. Was das bedeutet, macht Jan Wirth klar. „Allein im 1. Lehrjahr ist der Azubi nur etwa anderthalb Monate in seinem Handwerksbetrieb, den Rest der Zeit in Rostock.“

Azubi-Ticket könnte viel bewirken

Das heißt, die Situation ist für Meister wie Lehrlinge unbefriedigend. „Während der Lehrbetrieb den Azubi anfangs kaum in der Firma hat, kommen auf den Lehrling Kosten für Anfahrt und Übernachtung zu“, sagt Wirth und weiß: „Davor schrecken viele zurück.“ Aus seiner Sicht würde hier für den Lehrling ein kostenfreies Azubi-Ticket für Bus und Bahn viel bewirken.

Doch in Mecklenburg Vorpommern gibt es eine solche Unterstützung bislang nicht. Debattiert wird darüber schon länger. Erst zu Jahresbeginn war das Azubi-Ticket mit einer jährlichen Selbstbeteiligung von 365 Euro des Lehrlings diskutiert worden. Für die Wirtschaft im Land eine Mogelpackung.

Corona-Krise hat Auswirkungen auf Zahl der Lehrverträge

Jetzt, in Corona-Zeiten, steht das Azubi-Ticket offenbar nicht mehr oben auf der Liste der Probleme, die es im Land zu lösen gibt. Das bleibt nicht ohne Folgen. Laut Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern ist in der Corona-Krise die Anzahl der neuen Ausbildungsverträge im Handwerk im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent zurückgegangen.

Hoffen auf Entspannung der Lage

Bei der Stralsunder Meisterwelle wird es in diesem Jahr gar keine neuen Friseurlehrlinge geben. „Zum einen wegen der schwierigen Situation durch die Pandemie, aber auch wegen des gestiegenen Lehrlingsentgelts haben wir diesmal diese Entscheidung getroffen“, erklärt Geschäftsführerin Petra Jendreck. Derzeit gibt es drei Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren. „Wir hoffen, dass sich das im nächsten Jahr entspannt und wir wieder ausbilden können“, sagt die Chefin.

Autohaus startet mir vier Azubis

Entspannt ist die Nachwuchssituation hingegen im Autohaus Dürkop. Dort werden zum 1. September drei angehende Mechatroniker und eine Bürokauffrau ihre Ausbildung beginnen. „Wir haben bisher immer ausreichend Azubis gehabt“, sagt Serviceleiter Jörn Remien. Weitere vier Azubis verschiedener Lehrjahre unterstützen das 46-köpfige Dürkop-Team. Und hier gibt es Anreize durch die Firma: Für die Azubis werden Kosten übernommen, die unmittelbar mit der Ausbildung zusammenhängen, also Berufsschule, Schutz- und Berufskleidung.

Kreishandwerkerschaft will früher auf Schüler zugehen

Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern, bleibt dennoch optimistisch. „Wie viele Lehrlinge wir dieses Jahr neu in Handwerksbetrieben ausbilden, steht erst Ende September fest“, sagt er. 2019 hatte das Handwerk im Kreis 269 Lehrverträge gemeldet. „Das waren 50 mehr als 2018“, sagt Ambrosat.

Für ihn ein Beweis, dass sich weitere Anstrengungen lohnen, Schulabgänger auf das Handwerk aufmerksam machen – von der Imagekampagne bis zur Ausbildungsmesse im Strelapark. „Wir müssen aber künftig noch früher an die Schüler ran“, ist er überzeugt.

Wie das gehen kann, wird derzeit für das kommende Schuljahr mit dem Bildungsträger BBV Tribsees ausgelotet. Dessen Berufsorientierungsprogramm richtet sich an Mädchen und Jungen ab Klasse 7. „Mit Werkstatttagen soll das Interesse für handwerkliche Berufe geweckt werden“, sagt Uwe Ambrosat. „Die wollen wir gemeinsam vorbereiten.“

Von Jörg Mattern und Miriam Weber