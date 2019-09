Handwerkermarkt und Kunst am Gutshaus Parow

Parow

Backen und Dörren in der Alten Gärtnerei – das ist der Wunsch des Jugendhauses Storchennest aus Niepars für die Gutsgärtnerei in Parow. Und der geht nun in Erfüllung. Pünktlich zur Veranstaltung „ Gutshaus air leben“ am Sonntag um 12 Uhr soll das Ganze eingeweiht werden, und zwar so, dass die Gäste gleich kosten können.

Frisches Brot aus dem Backofen

In der Alten Gärtnerei in Parow wurde ein Dörrofen gebaut, der Obst und Gemüse auf traditionelle und schonende Art trocknet. Quelle: Verein

Und zwar zunächst das frisch gebackene Brot, das dann auch in Form von Schmalzstullen vernascht werden kann. „Uns geht es um die Wiederbelebung der alten Tradition des Backens von Brot, aber des Dörrens von Obst und Gemüse. Dafür haben wir gerade einen Ofen fertig gebaut“, sagt Anke Ehrecke vom Jugendhaus Storchennest in Niepars. Der Verein ist Träger der Gutsgärtnerei und der benachbarten Minimanufaktur in Parow.

50 000 Euro kostet der kombinierte Back- und Dörrofen, 45 000 Euro standen als Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Land(auf)schwung zur Verfügung.

Diese Firmen stehen hinter dem Erzeugerverbund Über 300 Produkte aus Vorpommern werden über den Erzeugerverbund in Parow angeboten. Dahinter stehen 17 Partner, 19 werden es mit den beiden neuen Greifswalder Anbietern. Frisches Korn in Müsli-Form bietet die Minimanufaktur Parow in der Alten Gärtnerei an. Honig von der Insel Rügen hat der Bienenkönig Sebastian Pahl aus Bergen im Angebot. Die Kelterei Leithoff aus Stralsund punktet mit Winterapfelsaft und Sanddornlikör. Sanddorn ist auch das Metier der Darßer Manufructur. Über 40 Senfsorten– von scharf bis süß – das bietet die Schlemminer Senfmühle an. Alles selbst hergestellt natürlich. Öle aus Langenhanshagen kommen von der Ostseemühle. Bei Michelle und Marcel Rost von „LandDelikat“ dreht sich alles um Lupine, und die wird zu Kaffee und Naschereien verarbeitet. Der Kransdorfer Insel-Verein stellt aus eigenem Obst- und Gemüseanbau Basilikum-Brotaufstrich, Letscho und Kräutergemüse oder Tomatensoße her. Das Hanse-Handelskontor aus Stralsund wird in seinen Regalen probiotisches Kräuterbeer anbieten. Der Weinspeicher in Solkendorf von Birgit Schmid und Jürgen Berndt will mit Barhöfter Meeresbrise oder Klausdorfer Kranichtanz punkten. Hiddenseer Kutterfisch,Schnelles Grünzeug aus Dorow, die Loitzer Hafendestillerie, der Alte Pfarrhof in Elmenhorst und der Keksdieb aus Langendorf sind ebenfalls dem Erzeugerverbund beigetreten. so dass hier jetzt 17 Partner zusammenarbeiten, 19 werden es mit den beiden neuen Greifswalder Anbietern.

Obst und Gemüse wird demnächst gedörrt

In den nächsten Herbstwochen geht es dann in der Gärtnerei auch ans Dörren. Gerade wenn sich alte Apfel- und Birnensorten nicht zum Lagern eignen, sei das Dörren eine gute Alternative. „Wir werden fünf Tage dörren auf 55 Grad, dabei verzichten wir aufs Schwefeln, wir wollen reine Natur. Auch wenn das Obst dann vielleicht nicht mehr die leuchtendste Farbe hat. Mal sehen, wir probieren das erst mal aus“, sagt Anke Ehrecke.

Und Gärtnerei-Chefin Sandra Pöttrich ergänzt: „Wir wollen unsere Ernteüberschüsse verarbeiten, und das kann auch Gemüse sein. Warum nicht mal das herstellen von Gemüse-Chips ausprobieren. Dafür haben wir zum Beispiel mit dem Pfarrhof Elmenhorst schon eine Kooperation angeleiert. Unser Ziel ist es nämlich, Gemüse-Müsli zu machen.“

Gespannt darf man auch auf andere Ideen sein, denn die Partner aus dem Netzwerk „Land(auf)schwung“ sind permanent dabei, neue Projekte zu entwickeln.

Handwerkerstraße am Schloss Parow

Großer Andrang wird Sonntag zu „Gutshaus air leben“ in Parow erwartet. Quelle: Christian Rödel

Wenn es am Sonntag heißt „ Gutshaus air leben“, bieten Gemeinde Kramerhof und Storchennest-Verein als Hausherren und Gastgeber ein buntes Programm für kleine und große Gäste. Los geht es mit der Andacht auf Platt mit Dietmar Prophet, danach geben die Jagdhornbläser aus Bremerhagen ein Ständchen. Von 11 bis 17 Uhr kann man am Schnitzmobil vorbeischauen.

Zeitgleich ist eine Handwerkerstraße aufgebaut. Schülerfirmen aus Velgast und Niepars präsentieren sich hier ebenso wie Drei-Käse-Hoch und Glasschmuk. Die Klöppeldamen, eine Buchbinderei, das Keramikatelier, Naturmoden, Flechthandwerker und Florsiten sind ebenfalls mit von der Partie.

Kultur und Spaß für die ganze Familie

Nur zu den Führungen kann man einen Blick ins Innere des Parower Schlosses werfen. Quelle: Christian Rödel

Für die ganze Familie steht „Gritta von Rattenzuhausebeiuns“ um 12 und 15 Uhr auf dem Programm. Das Duo Ambra Myrra verspricht dabei eine wildromantische Abenteuerreise der ersten Pippi Langstrumpf der Weltliteratur.

12 Uhr öffnen sich die Gutshaus-Türen für die Kunst, und zwar unter dem Motto „Inspiration Wasser“ mit Werken von Felix Jess und André Gschweng. Gleichzeitig startet die beliebte Gutshausführung, die auch noch mal 16 Uhr eingeplant ist. Sicher ein interessanter Tipp, weil man das Schloss noch einmal vor der Sanierung „einatmen“ kann.

Zwischen 14 und 15 Uhr laden die Talenteschmiede – eine besondere Show von und mit Kindern –und eine Pferdeschow mit Stefan und Ina von „American Quarter Horse“ zum Mitmachen ein. „Anmutende Ästhetik einer kulturgeschichtlichen Ambition heißt es um 15 Uhr, wenn die feierliche Übergabe der Gutshaus-Bronzestatue erfolgt.

Den Versuch einer kritischen Bewertung von C. F. von Langen, 1936 Olympiasieger im Reiten und einst Gutsherr von Parow, unternimmt gegen 17 Uhr in einem Vortrag des Sporthistorikers Gerhard Grassmann.

Zur Galerie Lila Bohnen, Senf, Öl, Wein und Kaffee sind zu haben

Neu: Speck-Marmelade und Steinpilz-Pasta

Die Gärtnerei Parow öffnet natürlich auch ihre Türen und bietet die Produkte von zahlreichen Erzeugern aus ganz Vorpommern an. Das Fest rund ums Gutshaus Parow findet am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr statt. Quelle: Ines Sommer

Und natürlich hat auch die Gutsgärtnerei geöffnet. „Wir bieten unsere neuen Kartoffelsorten an, darunter Hörnchenkartoffeln, aber auch Tomaten und Kürbisse. Letztere gern auch für die Halloween-Party“, sagt Gartenbau-Ingenieurin Sandra Pöttrich. Aber auch Schlemminer Senf oder Bio-Röst-Kaffee aus Barth, Wein aus Solkendorf, Honig von Rügen und viele andere kredenzen ihre Waren.

Besonders freut sich Sandra Pöttrich, dass der Erzeugerverbund weitere neue Mitstreiter gefunden hat. So bringt „Martins Bio“ aus Greifswald Müsli, Gewürze und schokolierte Früchte mit. Büttners Restaurant, ebenfalls aus Greifswald, möchte das Herz der Kunden und Gäste mit Speck-Marmelade, Hirschschinken und Steinpliz-Pasta erobern.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Abo-Gemüsekiste ist neuester Hit der „Alten Gärtnerei“ in Parow

200 000 Euro Rest-Förderung liegen für Nordvorpommern bereit

Garten-Premiere für Meerkohl, Cocktailkräuter und Beerenobst

Erfolgreiches Experiment mit Fruchtessig in Schlemmin

Leckereien aus Vorpommern in Parows neuem Schmuckstück

Vorpommern zum Kosten

Genießen in der Alten Gärtnerei

Mehr zur Autorin: Ines Sommer

Von Ines Sommer