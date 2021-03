Julia Groß expandiert mit CBD-Produkten und eröffnete jetzt nach Greifswald in der Stralsunder Altstadt ihren nächsten „Hempiness“-Laden. Ihre Mission: Mit Ernährung etwas für die Gesundheit tun.

Hanf in Stralsund: Hier wird statt Rausch Lifestyle zum Wohlfühlen verkauft

Lokaler Handel - Hanf in Stralsund: Hier wird statt Rausch Lifestyle zum Wohlfühlen verkauft

Lokaler Handel - Hanf in Stralsund: Hier wird statt Rausch Lifestyle zum Wohlfühlen verkauft