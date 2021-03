Stralsund

Abiturienten, die sich auf der Hansawiese zusammenfinden, um ihren letzten Schultag zu feiern – kein ungewöhnliches Bild. Ganz im Gegenteil: Die Zwölftklässler des Hansa-Gymnasiums beginnen mit der Vorbereitung dieses besonderen Tages schon in der elften Klasse. So auch der Abi-Jahrgang 2021, die unter dem Motto „Abipunktur – jeder Punkt kostet Nerven“ ihren Abschied feierten. Obwohl die Schüler anders als sonst kein großes Programm veranstalten durften, wurde zwischenzeitlich auf der Hansawiese trotz Corona ausgiebig gefeiert.

Aufgrund der Pandemie hatte die Schulleitung den traditionellen letzten Schultag abgesagt. Die Jugendlichen haben dennoch versucht, im kleinen Rahmen etwas stattfinden zu lassen: „Alle Lehrer wurden zu 12.30 Uhr auf die Wiese geladen“, verrät Anja Suckow, Lehrerin am Gymnasium. Für die Schüler täte ihr das besonders leid: „Sie haben in dem letzten Jahr viel zurückstecken müssen. Es kam kein richtiges gemeinsames Kursleben zustande. Die meisten Projekte und Fahrten mussten wir absagen“, sagt sie.

Abi-Feier ohne Mindestabstand

Und sogar vor ihrem letzten Schultag macht die Pandemie nun keinen halt. Immerhin nehmen die Zwölftklässler das mit Humor. Auf den Bannern steht „Abizeneca – doch noch zugelassen“, was auf den kürzlichen Impfstopp des Vakzins anspielt. Links daneben heißt es: „Die Schule war öfter dicht als wir“. Doch nicht jeder, der das Geschehen auf der Wiese an der Sundpromenade beobachtet, kann darüber schmunzeln.

Ein Passant, der stehen bleibt, um das Geschehen zu beobachten, macht seiner Wut Luft: „Toll, dass wir uns an die Regeln halten. Die Jungen müssen das anscheinend nicht“, sagt er. Was er am frühen Freitagnachmittag beobachtet, ist ein Teil des Abiturjahrgangs, der tanzt, Alkohol trinkt und eng beieinander steht. Ohne Abstand und auch ohne einen Mund-Nasen-Schutz.

Schulleitung mit Ablauf zufrieden

Dieser Meinung kann nicht jeder Folgen. Andere Spaziergänger beobachten die sichtbar glücklichen Jugendlichen mit einem Lächeln, fotografieren das Geschehen und die Plakate an der Fassade des Schulgebäudes sogar. „Sie mussten wirklich viel einstecken und konnten vieles nicht machen, was wir in unserer Jugend damals konnten. Sie sind jetzt jung“, sagt eine andere Passantin, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Kurze Zeit später habe sich, so Schulleiter Thomas Janke, die Traube auf der Hansawiese aufgelöst: „Die Schüler sammeln nur noch den Müll weg“, sagt er. Mit dem Ablauf des letzten Tages ist er zufrieden: „Natürlich hätte das ein oder andere noch etwas besser eingehalten werden können. Für die derzeitige Situation ist es aber einigermaßen gut abgelaufen.“

Von Lena-Marie Walter