Hansa-Gymnasium in Stralsund ist Medien-, Umwelt- und Comenius-Schule

Den roten Backsteinbau an der Sundpromenade kennt jeder Stralsunder. Die Lage ist beneidenswert. Wenn ein Schüler des Hansa-Gymnasiums gedanklich abschweift, hat er beim Blick aus dem Fenster immerhin einen grandiosen Blick aufs Wasser.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Schule 630 Schüler von 46 Lehrkräften und sechs Referendaren unterrichtet. Die großen Ziele lauten: „Handeln in Selbstverantwortung“, „Attraktives Lernen auf hohem Niveau“ und „Schülerpersönlichkeiten stärken“. Diese Begrifflichkeiten werden mit vielfältigen Konzepten mit Leben erfüllt.

Schüler kümmern sich um eine Streuobstwiese

So gibt sich das Gymnasium das Profil einer Medienschule. Digitale Medien werden im Unterricht genutzt, die Medienkompetenz der Schüler soll verbessert werden. Außerdem ist das Gymnasium eine zertifizierte Umweltschule. Unter anderem betreuen Schüler als naturwissenschaftliches Projekt eine Streuobstwiese Stedar auf Rügen und setzen sich praktisch mit biologischer Vielfalt und dem Verschwinden von Arten auseinander. Zudem nennt sich das Gymnasium Comenius-Schule und arbeitet seit 2006 in europäischen Schulpartnerschaften an unterschiedlichen gemeinsamen Projekten. Namensgeber Johann Amos Comenius (1592-1670) gilt übrigens als Begründer der Didaktik.

Als Ganztagsschule hat das Hansa-Gymnasium verpflichtende und offene Lernangebote: So nehmen Schüler der 7. Klasse wöchentlich an einer selbstgewählten Lern-AG teil: Das sind beispielsweise Sportspiele, Chor, Umwelt AG, Robotik/Technik oder Tanz. Außerdem steht wöchentlich ein Unterrichtsblock für selbstständige Lernzeit zur Verfügung. In dieser können die Siebtklässler unter anderem ihr Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik verbessern.

Kontakt:

Fährwall 19, 18439 Stralsund

03831 / 28 96 20

hansa-gymnasium@stralsund.de

www.hansagymnasium-stralsund.de

