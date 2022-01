Stralsund

Es wird Zeit, die sportlichen Vorsätze für 2022 in die Tat umzusetzen. Das finden jedenfalls die Organisatoren vom SV Hanseklinikum in Stralsund. Egal ob Sonne, Regen, Nebel oder Schnee, der 15. Hanse-Gesundheitslauf soll auf jeden Fall starten – und damit ist auch den Pölsterchen auf der Hüfte der Kampf angesagt.

Jeder startet für sich

„Am 23. Januar zwischen 10 und 11 Uhr werden wir am Sundufer gemeinsam individuell laufen oder walken. Es gibt keinen offiziellen Startschuss, jeder startet individuell an einem beliebigen Punkt zwischen Feuerwehr und Strandbad“, sagt uns Petra Verhoeven vom Verein. Frühaufsteher starten um 10 Uhr. Langschläfer einfach irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr. „Dreht die Runden bitte ohne Abklatschen, Smalltalk oder Küsschen“, bittet die Sportlerin.

Urkunden spuckt die Box aus

Die Teilnehmer-Urkunde können nach dem Lauf selbstständig aus einer Box am Thälmann-Denkmal entnommen werden. Die Laufgruppe des SV Hanse-Klinikum organisiert diesen Gesundheitslauf übrigens schon seit 2007. Und auch in diesem Winter will die Laufgruppe Anfänger und trainierte Sportler gleichermaßen zum Fitnessauftakt motivieren. Wer noch Fragen hat, kann sich bei Rüdiger Arndt unter Telefon 0177-3130131 melden.

Von Ines Sommer