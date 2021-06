Stralsund

Schwimm- und Spaßbäder in MV dürfen wieder öffnen. Die Landesverordnung gestattet Betrieb und Besuch unter Auflagen. Doch die Badelandschaft des Stralsunder Hansedom bleibt vorerst weiter geschlossen. „Wir wollen nichts überstürzen. Erst wenn alles Hand und Fuß hat, öffnen wir nach und nach die einzelnen Bereiche“, erklärt Jan Burghardt, Leiter des Hauses. „Der Hansedom soll so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden. Wir befinden uns aber derzeit noch in der internen Planungsphase“, begründet der Manager, warum ein genaues Datum noch nicht feststeht.

Seit diesem Montag sind zunächst der Fitnessclub „Fit und Funny“ sowie die Ballsport-Flächen nutzbar – nach vorheriger Anmeldung. In den gekennzeichneten Arealen wird keine Maske benötigt. Man setze auf Abstand und Desinfektion, erzählt Burghardt. „Die Geräte stehen soweit auseinander, dass der vorgegebene Mindestabstand stets eingehalten wird.“ Nach wie gelte jedoch die Testpflicht – Kunden müssen ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorzeigen, ein Selbsttest zähle nicht.

Saunenwelt und Hotel stehen als Nächstes auf dem Plan

Für die Saunenwelt steht mittlerweile ein Öffnungstermin fest: Ab dem 1. Juli gibt es wieder Aufgüsse. Reisende können zudem ab Mittwoch, 9. Juni, wieder im anliegenden Hotel ihren Urlaub genießen.

Sinkende Inzidenzwerte, steigende Impfquote, fallende Einreiseverbote: Immer mehr Menschen wollen nun in den Urlaub nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Hansestadt sei einfach eine touristische Gegend. Im Gegensatz zu Städten wie Köln, Düsseldorf und Frankfurt seien Geschäftsreisen nach Stralsund zwar möglich, aber nicht üblich, führt Burghardt aus, daher habe das Hotel während der Lockdown-Monate komplett auf Besuch verzichten müssen.

Deshalb sind viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden. „Die Flaute der vergangenen Monate war nicht leicht, aber wir haben jede Möglichkeit genutzt, unser langjähriges Team zu halten“, betont Burghardt. Dieses strotze nun vor Tatendrang und freue sich umso mehr auf ihre Besucher.

Von Barbara Waretzi