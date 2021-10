Stralsund

„Enttäuschend“, „überteuert“, „dreckig“: Der Hansedom musste in den vergangenen Wochen viele negative Bewertungen im Internet einstecken. Natürlich gab es auch gute. Aber selbst in der Bürgerschaft wurde schon über den Zustand des Hauses diskutiert.

Treffen die schlechten Rezensionen wirklich zu? Die Redakteure Christin und Kai Lachmann haben sich auf OZ-Kosten eine Nacht eingemietet.

Personal und Service sind gut

In der gesamten Zeit (von 16 Uhr bis am nächsten Tag um 9 Uhr) sind wir freundlich behandelt worden. Es gab immer einen Ansprechpartner. Unsere Wünsche wurden erfüllt. Und das fast immer mit einem Lächeln. Top! 10 von 10 Punkten

Maritime Zimmer – leider in die Jahre gekommen

Das Standard-Doppelzimmer ist angenehm groß und mit Couch und Tisch ausgestattet. Originell: Der Fernseher steht an einem Leuchtturm, in dem sich auch die – leere – Minibar befindet. Das Bad geräumig, das Bett weich, die Fensterfront groß.

Die Wände in cremigem Gelb sind nicht jedermanns Sache. Die Bilder an den Wänden waren verblasst. Das Konzept, einen auf Seefahrt zu machen, funktioniert. Aber man reist auch in der Zeit zurück. Das Flair erinnert an die 90er. 7 von 10 Punkten

Spaßbad im Hansedom eine Enttäuschung

Es sollte ein Höhepunkt werden und wurde zur größten Enttäuschung: Zwar wird der volle Preis verlangt (13,50 Euro pro Person, Kinder bis 4 Jahre gratis, danach voller Preis, keine Familientickets), doch bis auf die breite gelbe Rutsche sind alle weiteren außer Betrieb. Darauf wären wir gerne hingewiesen worden, ohne danach zu fragen. Zwar gab es im Eingangsbereich allerhand Aushänge mit Regeln, ein Hinweis zu den Rutschen aber fehlte. Auf der Internetseite steht einer unter „Badeparadies“, doch auch der nennt nur die halbe Wahrheit. Denn anders als dort angegeben waren auch die Whirlpools und das Piratenschiff außer Betrieb.

Die Schließung von zwei der drei großen Rutschen und der Whirlpools soll auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Ein Angestellter erklärte, ein Mitarbeiter müsste ständig aufpassen, dass Abstände eingehalten werden und da Personal abgebaut wurde, sei das nicht möglich. „Bleibt das so lange, wie es Corona gibt?“ Antwort: Schulterzucken. Eine dritte Rutsche sei außerdem defekt. Leute, die sie reparieren, haben wir nicht gesehen.

Die Duschen waren neu, die Umkleidekabinen oft beschmiert, zerkratzt und mit Hansa-Aufklebern verunstaltet. Schimmel, wie in einer Bewertung benannt, haben wir nicht gesehen. Im Außenbereich bröckelt an einigen Stellen das ansonsten sehr schöne Mosaik und in der großen Halle war es außerhalb des Wassers relativ kalt. Das Sportbecken ist in der Woche Schulklassen und Vereinen vorbehalten. 5 von 10 Punkten.

Fitnessbereich völlig in Ordnung

Ausreichend Geräte, alle gut in Schuss, zum Teil aber gesperrt, damit sich die Sportler nicht zu dicht kommen. Man kennt das. Die blaue Beleuchtung im Kraftraum macht was her. Vor dem Abendbrot fix 500 Kalorien loswerden? Los geht’s. 10 von 10 Punkten.

Beim Essen fehlte es an nichts

Im Freizeitbad gibt es mit dem Familienrestaurant Käpt’n Nielson eine Anlaufstelle für Pommes, Currywurst und Eis. Zwar ist bis 18 Uhr geöffnet, warme Speise gibt es aber nur bis 17.30 Uhr.

Das Hotel verfügt über ein eigenes Restaurant. Gäste müssen im Vorfeld eine Essenszeit reservieren, damit nicht alle auf einmal kommen. Statt à la carte gab es am Abend Büfett. Die Auswahl mit Fisch, Hähnchenbrust und Schweinebäckchen, Gemüse, Salat, Suppe und Nachtisch ist vielfältig. Bei den Pesto Linguine fehlte das Pesto, die Gnocchi waren etwas trocken.

Auch das Frühstücks-Büfett überzeugte mit einer großen Auswahl. Es fehlte an nichts. Hotel-Klassiker wie Rührei und Speck sowie Müsli, Obst, Wurst- und Käsesorten waren gut präsentiert. Dazu gab es Säfte, Kakao, Kaffee und Tee. Hübsche Spielerei: Eine Maschine mit Sichtfenster bereitete Pancakes frisch zu. 9 von 10 Punkten.

Sauberkeit ist nicht zu beanstanden

Alles war sehr gut gereinigt. Der Teppich im Zimmer hatte Flecken, auch der im Gang sah schon recht oll aus. Dennoch: Wir haben uns insgesamt wohlgefühlt. 9 von 10 Punkten.

Preis-Leistung: Da wird es happig

159 Euro fürs günstigste Doppelzimmer für eine Nacht unter der Woche in der Nebensaison – schon nicht wenig. In dem Preis war außer dem Fitnessbereich nichts inklusive. Bad oder Sauna kosteten extra. 14,50 Euro pro Person fürs Frühstück gingen noch gerade so klar, denn die Auswahl war super. 26 Euro pro Person fürs Abend-Büfett waren aber zu viel.

Völlig übertrieben die Getränkekarte: 3,50 Euro für eine 0,2-Liter-Cola und 8,50 Euro für dieselbe Menge des günstigsten Weins. Parken kostet 7 Euro pro Tag. Vieles empfanden wir einfach als überteuert. 5 von 10 Punkten.

Fazit

Das Haus wirkt insgesamt etwas in die Jahre gekommen. Die kaputten Rutschen sollten unbedingt repariert werden. Aber es ist nicht so, dass hier nichts getan wird: Die Duschen und der Rand des Sportbeckens wurden zuletzt saniert, zurzeit ist das Treppenhaus an der Reihe.

Kritisch sehen wir die Preise: Rechnet man die Kosten für ein paar Übernachtungen, Essen und Spaßbad auf eine vierköpfige Familie hoch, wird das ein vergleichsweise teurer Aufenthalt. Unterm Strich hatten wir beide eine gute Zeit. Aber wir sind uns nicht sicher, ob wir das unter der momentanen Bedingungen weiterempfehlen würden.

Von Kai und Christin Lachmann