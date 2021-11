Stralsund

Auch wenn der Hansedom in den letzten Monaten wegen diverser Mängel immer wieder in der Kritik war, betont die Stadt, dass man mit dem Betreiber der Einrichtung eine gute Zusammenarbeit pflege und angesprochene Kritikpunkte abgestellt werden. Dabei rückt eine Frage vieler Stralsunder immer wieder ins Blickfeld: Wann ist in der Halle wieder öffentliches Schwimmen möglich?

Verhandlungen fast abgeschlossen

„Wir verhandeln mit dem Betreiber, wie wir das Schwimmen für Jedermann trotz Corona ermöglichen können. Zwei Bahnen abends, vielleicht auch ein Frühschwimmen oder sogar mehr Zeiten am Wochenende – all das besprechen wir“, sagte Jörn Tuttlies am Mittwochabend im Sportausschuss der Bürgerschaft.

Der Leiter der Abteilung Schule, Sport und ZGM im Stralsunder Rathaus betonte, dass immer noch die Corona-Landesverordnung gelte, und danach habe man sich auch in Stralsund zu richten. „Dass wir Zeiten anbieten wollen, ist klar. Wir arbeiten jetzt an den Modellen, wie die Halle trotz Corona für Freizeitschwimmen genutzt werden kann. Möglich wäre eine vorherige Anmeldung für bestimmte Zeitfenster.“

Jörn Tuttlies rechne spätestens Anfang nächster Woche mit einer Lösung, die dann auch öffentlich bekannt gemacht werde.

Hofmann: Hansedom bietet keine Perspektive

Derweil machte Maik Hofmann, der auf Antrag der SPD als Gast der Sitzung Rederecht bekam, noch einmal darauf aufmerksam, dass der Hansedom in die Jahre gekommen sei. „Jeden Tag ist was anderes kaputt. Das Team dort bemüht sich sehr. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass hier was Neues gebraucht wird. Denn so, wie der Hansedom jetzt ist, hat er keine Perspektive für die Zukunft.“

Man brauche mehr Schwimmfläche, mehr Zeiten, der Bedarf ist schon in den Vereinen groß, abgesehen von Otto Normalverbraucher, der auch mal seine Bahnen ziehen wolle. „Der Vertrag läuft 2028 aus. Wir müssen rechtzeitig daran denken, hier neu zu denken und neu zu planen“, sagte Hofmann, nicht nur Schwimmtrainer, sondern auch Präsident des Sportbundes der Hansestadt. Zustimmendes Nicken in der Sportausschuss-Runde.

Von Ines Sommer