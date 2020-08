Stralsund

Wieder geht ein Geschäftsführer. Erst vor anderthalb Jahren übernahm Johannes Rasche (37) als Geschäftsführer das Stralsunder Hanseklinikum. Zum 31. Oktober 2020 ist er schon wieder weg. Und nicht nur das. Der Diplomkaufmann verlässt gleich den ganzen Helios-Konzern.

Angetreten war der 37-Jährige am 1. April 2019 als Nachfolger von Torge Koop, der sich knappe zwei Jahre in der Spitzenposition am Sund hielt. Auch wenn Rasches Gründe nachvollziehbar sind – diese überraschende Personalie trifft die Krankenhausbelegschaft wie ein Schock. Ärzten, Schwestern, Pflegern und auch den Patienten steht ein Neuanfang bevor. Mal wieder.

Drei Krankenhaus-Chefs in fünf Jahren

Die Schlagzahl, mit der das größte Krankenhaus im Kreis Vorpommern-Rügen den Chef wechselt, scheint bedrohlich. Innerhalb von fünf Jahren wurden mit Rasche drei Geschäftsführer verabschiedet. Von 2014 bis 2017 war Robert Möller im Amt. Dieser wechselte anschließend zur Konkurrenz von Ameos. Darauf folgte Koop, der seinen Wohnsitz aber nie von Hamburg an den Sund verlegte.

Rasche war ambitioniert gestartet, zog an den Sund und baute eine starke Bindung zur Hansestadt auf. Dennoch findet auch diese Liaison nun ein schnelles Ende. Der Grund ist familiär: Rasches Frau erwartet ein Kind, der gebürtige Westfale möchte als Vater in der Nähe sein. Dafür verlässt er nun sogar seine Helios-Familie. „Das war meine bislang schwerste berufliche, aber auch private Entscheidung“, erklärt Rasche. „Ich habe das Hanseklinikum, die Mitarbeiter und Stralsund ins Herz geschlossen. Und das ist nicht nur eine Floskel. Für die Mitarbeiter tut es mir wirklich leid. Wir haben viel erreicht und noch viel mehr vorgehabt. Doch jetzt lege ich den Fokus stärker auf meine familiäre Situation.“

„Der Abschied ist bedauerlich.“ – Professor Matthias Birth

„Der Abschied ist bedauerlich“, sagt Prof. Matthias Birth, Ärztlicher Direktor des Hanseklinikums. Quelle: Kay Steinke

Die Entscheidung trifft die Belegschaft des Hanseklinikums hart. Sie hatte den jungen Geschäftsführer sozial schnell eingebunden und versucht, ihm das Leben am Sund auch schmackhaft zu machen. Chef-Hygieniker Dr. Ingo Klempien zeigte Rasche per Rad Vorpommern, bei der Mittwochs-Regatta wurde auch mal bei einem Bier über die Krankenhaus-Zukunft philosophiert. „Der Abschied ist bedauerlich“, sagt Prof. Matthias Birth, Ärztlicher Direktor des Hanseklinikums.

„Ich hab die Zusammenarbeit sehr geschätzt, weil sie absolut verlässlich und vertrauensvoll war. Herr Rasche ist sehr wertschätzend mit allen Mitarbeitern umgegangen und hat viele Dinge in unserem Klinikum umsetzen können. Aber die Entscheidung ist zu 100 Prozent nachvollziehbar. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.“

Unter Rasche wurde die Klinik zum größten Arbeitgeber

In der Firmenhierarchie war der Diplomkaufmann rasant aufgestiegen. Für Rasche war das Hanseklinikum die fünfte Station bei Helios in ebenso vielen Jahren. Vor Stralsund leitete er die beiden schleswig-holsteinischen Kliniken der Gruppe in Kiel und Bad Schwartau. Kein Wunder, dass da auch der Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord, Dr. Marc Baenkler, den Abgang bedauert. „Mit Rasche verlieren wir einen äußerst kompetenten und engagierten Klinikgeschäftsführer, der das Hanseklinikum maßgeblich geprägt hat“, sagt Baenkler.

In kürzester Zeit hätte Rasche das Hanseklinikum auf „sehr stabile Beine gestellt“ – und zum größten Arbeitgeber in Stralsund aufgebaut. In knapp anderthalb Jahren hat er 200 zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert, die zum größten Teil in der Pflege tätig sind. Helios beschäftigt in Stralsund mittlerweile 1434 Mitarbeiter und damit etwas mehr als die Deutsche Rentenversicherung, die zuletzt um die 1400 Mitarbeiter hatte.

Pilotprojekt für Helios-Gruppe

Wichtig war Rasche auch interne Qualifizierung: 21 Mitarbeitern aus dem Service und Patientenbegleitdienst hat er bei vollen Bezügen eine Weiterbildung zum Alten- und Krankenpflegehelfer ermöglicht. Ein Pilot-Projekt für den gesamten Konzern stellt die Integration von brasilianischen Pflegekräften dar. Die ersten 20 sollen Ende August das Klinikum bereichern. Wenn dies gut anläuft, soll diese Idee auf weitere Häuser der Helios-Gruppe ausgeweitet werden.

Rasche holte Top-Mediziner an den Sund

Daneben trieb er die Weiterentwicklung des medizinischen Angebots voran. Mit Dr. Kai Herenz (Wirbelsäulenchirurg), Dr. Christoph Busemann (Onkologe) und Dr. Josef Friedenberger (Kardiologe) konnte er sehr renommierte Mediziner an den Sund holen. Zudem baute Rasche das Angebot der Adipositaschirurgie von Dr. Christian Lau aus.

Auch durch die Corona-Krise führt der Klinik-Chef sein Haus solide und baute kurzerhand eine Corona-Station mit zehn Betten am Krankenhaus West auf. Gleichzeitig entstand eine neue Überwachungsstation mit zwölf Betten im Krankenhaus am Sund.

Nachfolge noch nicht geklärt

Umso schwerer fällt dem Klinik-Chef sein bevorstehender Weggang. „Leistung und Spaß sind hier keine Gegensätze. Ohne die Mitarbeiter wäre all das nicht möglich gewesen“, sagt er. Auf seine Zeit am Sund sei der scheidende Klinik-Chef sehr stolz. Noch offen ist seine Nachfolge. „Doch ich bin zuversichtlich, die Position kurzfristig neu besetzen zu können“, sagt Baenkler. Vielleicht bleibt dieser dann etwas länger. Für mehr Ruhe und Planungssicherheit an der Sundklinik wäre dies wohl wünschenswert.

Von Kay Steinke