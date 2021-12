Stralsund

Die Impfkampagne im Landkreis Vorpommern-Rügen läuft auf Hochtouren. Damit das auch so bleibt, unterstützt das Impfteam am Helios Hanseklinikum Stralsund beim gezielten Impfen von Berufsgruppen. Zuletzt waren unter anderem Feuerwehrmänner, Polizisten und Mitarbeiter aus der Verwaltung an der Reihe. Denn das eigene Personal hat den Booster-Piks – also die dritte Impfung gegen Corona – zum großen Teil längst erhalten.

Agata Nowicka, Krankenschwester und Bereichsleiterin der Chirurgie-Station im dritten Obergeschoss des Hanseklinikums, hat bei einer der letzten Impfaktionen sogar gleich einen Doppel-Piks bekommen. Die 43-Jährige betreut mit ihrem Team Patienten nach chirurgischen Eingriffen. Für ihr Team – aber auch für ihre Familie – geht Nowicka mit gutem Beispiel voran. „Wir sind ungefähr 70 Leute“, sagt sie. „Zur Sicherheit für die Patienten waren alle für die Impfung. Dennoch halte ich auch eine Impfpflicht für unseren Job für sinnvoll. Wir arbeiten in sehr sensiblen Bereichen.“

Doppelter Piks, doppelter Schutz?

Der Doppel-Piks steht im Fall von Nowicka für doppelten Impf-Schutz. Von Danilo Holtz bekam sie in den einen Arm die Booster-Impfung, in den anderen den jährlichen Grippeschutz. Da macht nicht jeder mit. Aber bei Nowicka waren die Impfungen bisher unproblematisch. „Bei der ersten Impfung vor einem Jahr habe ich fast nichts gemerkt“, sagt sie. „Bei der zweiten hatte ich leichte Gliederschmerzen.“

Corona und Grippe-Impfungen können gleichzeitig verabreicht werden

Bedenken hatten sie bei der doppelten Immunisierung. Auf Empfehlung von Chefarzt Ingo Klempien nahmen viele weitere Helios-Mitarbeiter das Angebot an. Er beruft sich dabei auf die Ständige Impfkommission (Stiko), die sich im Vorfeld ebenfalls für die Koadministration von COVID-19-Impfstoffen mit anderen Totimpfstoffen ausgesprochen hat. „Es braucht auch zwischen Corona- und Grippeimpfung kein zeitlicher Abstand mehr eingehalten werden“, erklärt Klempien. Bei einer simultanen Verabreichung sollte jedoch eine Injektion in unterschiedliche Gliedmaßen erfolgen. Dennoch: „Bei gleichzeitiger Anwendung können Impfreaktionen häufiger als bei der getrennten Gabe auftreten“, sagt Klempien ein. Laut Daten aus dem Vereinigten Königreich sei dies jedoch bei COVID-19- und Influenza-Impfstoffen minimal.

So viele Menschen wurden in Vorpommern-Rügen bisher geboostert

Im Kreis Vorpommern-Rügen ist die Anzahl der geboosterten Personen – zu denen Nowicka zählt – derzeit noch überschaubar. Laut einer Info aus dem Landratsamt sind es etwas mehr als 11 000. Stand Donnerstag haben 7109 Personen die dritte Biontech-Impfung erhalten, 4309 haben eine Drittimpfung mit Moderna bekommen. Die Dritt-Geimpften können sich seit Donnerstag über Erleichterungen freuen können. So brauchen sie seit Donnerstag unter anderem keinen negativen Corona-Schnelltest mehr für den Restaurant-Besuch. Immerhin 75 500 Personen haben bisher eine Zweit-Impfung erhalten. Eine Erst-Impfung mit Biontech, Moderna oder Astrazeneca haben 82 300 Menschen bekommen. Nicht ganz 1000 Personen haben den Johnson & Johnson-Impfstoff gespritzt bekommen.

Den Doppel-Piks hat Agata Nowicka gut überstanden. „Als Mutter und als Chefin muss man vorangehen. Davon bin ich überzeugt“, sagt sie. So spricht sie nicht nur mit ihrem Team über die Impfungen, sondern auch mit ihren drei Kindern. Die zwei Töchter wollen wie die Mutter selbst Krankenschwester werden. Die Ältere befindet sich bei Helios Stralsund bereits in der Ausbildung, arbeitet. Ihr Sohn strebt jedoch etwas ganz anderes an: „Er will Youtuber werden“, sagt Agata Nowicka.

Studium in Polen half Nowicka in Deutschland

Als Nowicka vor rund drei Jahren nach Stralsund kam, war sie auf ihrer Station die erste Frau mit Migrationshintergrund. Mittlerweile sieht es dort jedoch ganz anders aus. „Heute ist unsere Etage multikulturell. Bei uns arbeiten acht Pfleger aus Brasilien. Da war ich anfangs selbst skeptisch.“ Denn der kulturelle Unterschied zwischen Sao Paulo und Stralsund sei viel größer als zwischen Stralsund und Stettin. Aus der pommerschen Grenzstadt kommt Nowicka. Dort hat sie noch Freunde und Familie. In Polen hat sie auch Pflege-Management studiert. Ein Modell, das ihr bei der beruflichen Entwicklung in Deutschland enorm weitergeholfen hat. Daher begrüßt sie die zunehmende Professionalisierung ihres Berufszweiges auch in Deutschland.

Job und Familie in Deutschland besser vereinbar

Krankenschwestern aus Leidenschaft: Malina Nowicka mit ihrer Mutter Agata Nowicka im Helios Hanseklinikum Stralsund. Quelle: privat

Zwar ist sie nun in Stralsund glücklich, dennoch hat sie Polen auch aus wirtschaftlich Gründen verlassen. „Wir sind gut ausgebildet. Dennoch kann man vom Gehalt in Polen nur leben, wenn man sehr viel arbeitet. Zeit für Freunde und Familie gibt es dann nicht mehr.“ In Deutschland hingegen sind Job und Familie viel besser vereinbar.“ In ihrer Freizeit ist sie viel unterwegs. Entweder mit dem Segelboot – oder mit einem Wohnmobil. In den Ferien erkundet die Familie dann gern zusammen die Insel Rügen – oder die Gewässer drum herum.

Bei der Gewinnung von Fachkräften könnten Nowicka für Helios künftig noch eine wichtigere Rolle spielen. Denn der Markt ist umkämpft. Helios selbst bildet intern Personal weiter – hat aber auch schon 20 Pflegekräfte aus Brasilien angeheuert. Dabei ist Polen viel näher. „Wenn Bedarf da ist, habe ich noch Kontakte in der Heimat. Die kann ich nutzen.“ Auch ein Großteil ihrer Familie lebt noch in Stettin.

Von Kay Steinke