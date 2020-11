Stralsund

Professor Werner Hosemann verstärkt den Fachbereich für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Helios Hanseklinikum Stralsund. Mit 66 Jahren ist er zwar regulär aus dem Universitätsdienst ausgeschieden.

Doch der ehemalige Direktor und Lehrstuhlinhaber der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO) in Greifswald denkt nicht an den Ruhestand. Er wechselt von der Hansestadt am Ryck an die am Sund und hat zu Wochenbeginn seinen Dienst im Stralsunder Krankenhaus angetreten, teilt die Klinikleitung mit.

International renommierter Experte

„Das ist ein enormer Gewinn für unsere Klinik“, sagt Professor Carsten Christof Bödeker, HNO-Chefarzt am Hanseklinikum. „Professor Hosemann zählt auf dem Gebiet der Nasennebenhöhlenchirurgie zu den international renommierten Experten. Davon profitieren nicht nur unsere Mitarbeiter in der klinischen Ausbildung, sondern letztlich auch die Patienten.“

Unterstützt Ausbildung der HNO-Ärzte

Am Hanseklinikum unterstützt Werner Hosemann als Senior-Professor die Ausbildung der HNO-Ärzte und ist an drei Tagen in der Woche in der Klinik im Dienst. „Ich habe weiterhin ein großes klinisches Interesse und einfach noch Lust, weiterzumachen“, sagt er „ Stralsund hat eine gut laufende Klinik mit einem guten Angebot. Ich freue mich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Professor Bödeker und seinem Team.“

Werner Hosemann, verheiratet mit einer Juristin und Vater von zwei Söhnen, hat in seiner Geburtsstadt Freiburg Medizin studiert. Seine HNO-Ausbildung begann an der Uni Erlangen. 1991 trat er an der Uni Regensburg die Stelle des Leitenden Oberarztes an, bevor er 2001 die HNO-Klinik an der Uni Greifswald übernahm.

