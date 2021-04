Hansestadt Stralsund und Helios Hanseklinikum eröffnen zweites gemeinsames Testzentrum

Stralsund

Nach der Eröffnung des Corona-Schnelltest-Zentrums auf dem Alten Markt am vergangenen Dienstag folgte am Freitag ein weiteres Testzentrum in Andershof auf dem Real-Parkplatz. Hansestadt Stralsund und Helios Hanseklinikum Stralsund bieten auch hier den Bürgerinnen und Bürgern kostenfreie Schnelltests an.

Mit Zertifikat zum Einkauf oder Friseur

In beiden Zentren läuft das Prozedere gleich ab: eintreten, anmelden, testen lassen – und mit einem 24 Stunden gültigem Zertifikat sofort ab zum Shoppen oder zum Friseur! Das Ganze läuft ohne Anmeldung, aber mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz und Personalausweis. Logischerweise gelten auch hier die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Lesegerät für Krankenkassenkarte spart Schreibkram

„Wir setzen in den Testzentren ein Lesegerät für Krankenkassenkarten ein, um die Aufnahme der Daten zu erleichtern. Die Daten werden dabei ausschließlich zum Ausfüllen der Einwilligungserklärung über die Durchführung eines Antigen-Schnelltests und für das entsprechende Zertifikat genutzt. Sie haben keine Relevanz für die Abrechnung mit den Krankenkassen und werden nicht weitergegeben“, versichert Mathias Bonatz vom Hanseklinikum.

Wer seine Krankenkassenkarte nicht dabei hat, kann sich selbstverständlich trotzdem testen lassen und die Dokumente per Hand ausfüllen. Nach etwa 15 bis 20 Minuten liegt das Testergebnis vor und wird per Zertifikat entsprechend der Landesverordnung M-V ausgehändigt.

Die aktuelle Übersicht der Corona-Schnelltest-Zentren in Stralsund. Quelle: HANSESTADT STRALSUND

„Ich möchte nochmals meinen Riesendank allen Beteiligten aussprechen, die innerhalb von nur einer Woche und über die Osterfeiertage diese beiden Testzentren aus dem Boden gestampft haben. Das zeigt mal wieder, wie gut und wie sehr wir in Stralsund zusammenhalten“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Er bekräftigte zugleich seine Erwartung an Land und Landkreis, dass es neben dem einfachen und schnellen Testen keine weiteren Hürden, wie etwa zusätzliche Terminvereinbarungen in den Geschäften, geben dürfe. „Es kann nicht sein, dass wir den Internetbuden die Welt immer schöner machen und unserem lokalen Handel derart dicke Knüppel zwischen die Beine werfen. Ein negativer Test sollte uneingeschränktes Shopping möglich machen – Punkt“, so Badrow.

Die Öffnungszeiten sind in beiden Testzentren immer montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr. Die Hansestadt Stralsund und das Helios Hanseklinikum werden ihre Testzentren so lange vorhalten, wie sie benötigt werden. Ausführliche Informationen sowie eine Übersichtskarte der Testzentren in Stralsund sind im Internet zu finden, und zwar auf der Seite: www.stralsund.de/corona/schnell_und_selbsttests/

Von Jörg Mattern