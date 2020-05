Garz

Auf Rügen ist am Sonnabendnachmittag gegen 13.55 Uhr ein Mann mit seiner Harley Davidson in einen Straßengraben gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 40-Jährige auf der L 29 aus Richtung Poseritz in Richtung Garz unterwegs.

Fahrer wird im Sana-Krankenhaus behandelt

Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Motorradfahrer erlitt leichte Abschürfungen und Verletzungen im Gesicht. Diese wurden im Bergener Sana-Krankenhaus behandelt.

Harley musste abgeschleppt werden

Die Schadenshöhe an der Harley Davidson beträgt etwa 2500 Euro. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Von Thomas Pult