Er ist die Stimme Vorpommerns in Schwerin – der CDU-Mann Harry Glawe. Über den Weg von Kreistag und Landtag führte sein Weg 2011 auf den Schweriner Ministerstuhl. Zuerst war der gebürtige Greifswalder, der in Grimmen lebt, Bau- und Wirtschaftsminister. In der letzten Legislaturperiode hatte er das Superministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit unter sich. Seit einem Jahr ist er stellvertretender Ministerpräsident.

Nach der CDU-Wahlschlappe muss der 67-Jährige nun all das hinter sich lassen. Die OZ sprach am Rande einer Veranstaltung in Franzburg mit dem eingefleischten Christdemokraten.

OZ: Sie sind der Einzige in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der in seinem Wahlkreis das CDU-Direktmandat geholt hat. Trotzdem sitzt der ,Vorpommern-Fürst’ künftig in der Opposition. Schmerzt das?

Glawe: Natürlich ist das bitter, doch der Wähler hat so entschieden. Aber ich weiß ja, wie der Hase läuft und werde im Landtag den Finger immer schön in die Wunde legen...

OZ: Hört sich so an, als fallen Sie in kein Loch ohne Ministerposten...

Glawe: Definitiv nicht. Ich mit Landtagsabgeordneter, will am liebsten im Sozialausschuss mitarbeiten. Und ich sitze im Kreistag Vorpommern-Rügen. Grimmens Stadtpräsident bin ich auch noch. Also, langweilig wird mir nicht.

OZ: Was sind Themen, die Sie als Minister nicht mehr abhaken können, aber als CDU-Abgeordneter trotzdem angehen wollen.

Glawe: Wir müssen zusehen, dass wir die medizinische Versorgung gerade in den ländlichen Gebieten sichern. Bei dem Mangel an Ärzten und Pflegepersonal eine Mammutaufgabe. Außerdem müssen wir Stralsund für den Verkehr durchlässiger machen. Der Verkehrskollaps muss verhindert werden. In der Hansestadt sehe ich übrigens auch viel Potenzial in puncto Wasserstoff. Da muss ein bisschen mehr Feuer rein. Aber auch solche Projekte wie der Aussichtsturm in Starkow, an dem wir schon ewig sitzen, möchte ich fertig kriegen.

OZ: Als Minister waren Sie regelmäßig in Vorpommern unterwegs. Wird man Harre Glawe jetzt trotzdem wieder öfter sehen?

Glawe: Auf jeden Fall. Ich möchte wie früher wieder Bürgersprechstunden anbieten, auf Rügen, in Stralsund und im ehemaligen Nordvorpommern. Ehrlich gesagt, ich freue mich darauf, wieder mehr Zeit an der Basis zu haben.

OZ: In ein paar Tagen verlassen Sie den Sessel des Wirtschaftsministers von MV. Gibt es noch eine Abschiedsparty in Schwerin?

Harry Glawe: Nein, gefeiert wird da nichts. Ich werde mich aber natürlich bei meinen Mitarbeitern bedanken. Ich hatte ein wirklich tolles, engagiertes Team. Und das bleibt ja für meinen Nachfolger.

OZ: Was wird Ihnen aus der Zeit als Wirtschafts- und Gesundheitsminister fehlen?

Glawe: Einerseits meine Mannschaft, es hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, vom Sachbearbeiter über den Abteilungsleiter bis zum Staatssekretär. Die Truppe war zuverlässig, fleißig und loyal. Wir haben viele Förderungen gesteuert und alles, was ging, machbar gemacht. Deshalb bin ich jeden Tag gerne ins Ministerium gekommen. Auch wenn die letzten anderthalb Jahre Schwerstarbeit waren.

OZ: Sie spielen auf die Werften-Krise an...

Glawe: Auch. Das war schon eine Herausforderung. Die Aufgabe, möglichst 2000 Arbeitsplätze zu sichern, ist gewaltig. Deshalb wollte den Job als Wirtschaftsminister ja auch keiner machen. Aber ich habe mich da durchgebissen. Als Gesundheitsminister bin ich aber auch für die Bewältigung der Corona-Krise zuständig gewesen. Zuerst haben die Menschen gut mitgezogen, dann haben sich Meinungen geändert. Das war ein schmerzhafter Prozess.

OZ: Was werden Sie aus der Schweriner Ära nicht vermissen?

Glawe: Die nächtlichen Anrufe der Ministerpräsidentin – so zwischen 23 und 4 Uhr.

OZ: Müssen Sie mit großem Auto anrücken, um das Büro zu räumen?

Glawe: Das Meiste wurde ja gestellt. Ich habe noch drei Bilder an der Wand, die nehme ich mit. Und natürlich muss ich mich auch von Fahrer und Auto verabschieden. Aber das macht mir nichts aus. Dann fahre ich wieder meinen zehn Jahre alten Mercedes. Auch gut, bleibt man in Übung.

