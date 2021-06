Stralsund/Greifswald

Immer wieder wird Vorpommern eine sehr hohe Zukunftsfähigkeit bescheinigt. Eigentlich müsse nur die Internetverbindung gut genug sein, dann würden sie schon kommen – die großstadtmüden Büromenschen, die dynamischen Performer, die beruflich kreativ und in der Freizeit aktiv sein wollen. Oder einfach Familien, die ihr Homeoffice gerne an die Küste verlegen, weil es hier schön und eine Immobilie noch finanzierbar ist. Davon reden nicht nur die Spitzen der Landesregierung und die Vorpommern-Landräte Michael Sack (CDU) und Stefan Kerth (SPD). Auch Wirtschaftsförderer, Investoren und Vermieter hoffen auf die Zuwanderung von gut ausgebildeten und gut verdienenden Arbeitskräften aus Hamburg oder Berlin.

Auch der Verein „Neuland 21“, der sich mit der Zukunft der Digitalisierung in MV befasst, urteilt: „Nichts mehr mit Landflucht, fehlenden Arbeitsplätzen, schlechtem Nahverkehr und sterbenden Dorfläden. Stattdessen junge Menschen, die raus aus den Städten drängen – aufs Land, wo sie digital arbeiten und nachhaltig leben können. Die digitale Transformation erfasst den ländlichen Raum – und macht ihn zum Lebensraum der Zukunft.“ Klingt gut. Aber stimmt das auch?

Project Bay, Witeno, Orangery, Makerport

Auf der Suche nach einer Antwort landet man schnell im Co-Working-Space – einem Ort für Ortsunabhängige. Räume, in denen sich Selbstständige, Neuankömmlinge, Firmengründer oder eben Menschen, die von überall aus arbeiten können, für eine beliebige Zeit Schreibtische mieten können. Da dort immer wieder Leute aus unterschiedlichen Bereichen aufeinandertreffen, kann in den Kaffeepausen das eigene Netzwerk vergrößert werden. In Vorpommern gibt es Coworking Spaces auf Rügen (Project Bay), in Stralsund (Makerport, Orangery), Greifswald (cowork) und im Kulturspeicher Ueckermünde.

Wie sind die Einrichtungen durch die Corona-Zeit gekommen? Gab es womöglich einen Aufschwung? Wie sind sie ausgelastet? Und wo gibt es Probleme? Die OZ hat nachgefragt.

Digitalkongress NØRD MV (v.l.): OZ-Redakteur Kai Lachmann im Gespräch mit Toni Gurski und Hannes Trettin von Project Bay in Lietzow auf Rügen. Quelle: OZ

Prora statt Portugal

Beim landesweiten Digitalkongress NØRD haben Hannes Trettin und Toni Gurski von Project Bay Einblicke gewährt. Im Glaspalast genannten Bürogebäude in Lietzow sind 30 Co-Working-Plätze eingerichtet und flexibel besetzbar. Hinzu kommen Seminarräume und fünf Büros mit je vier Plätzen. Wer mag, kann auch im Liegestuhl im Garten oder am Strand vor der Tür arbeiten. Um den Mietern das Leben auf Rügen so leicht wie möglich zu machen, bietet Project Bay auch 36 Schlafplätze.

Ausgebucht ist das nicht. Aber die Nachfrage sei durch Corona gestiegen, wie Toni Gurski erzählt: „Es sind mehr Leute mit ihren schön ausgebauten Autos auf Rügen unterwegs und nicht in Portugal. Aber nicht nur digitale Nomaden arbeiten bei uns, sondern beispielsweise auch Steuerfachangestellte.“ Die Durchmischung habe in der Corona-Zeit zugenommen.

Arbeiten, wo man selbst Urlaub gemacht hat

Angestellte mit vergleichsweise starren Arbeitszeiten – wie kommen die ins Co-Working? „Wir haben das Thema ,Workation’ reingebracht“, antwortet Hannes Trettin. „Workation“ ist eine Zusammensetzung aus Work (Arbeit) und Vacation (Urlaub) und bedeutet: Wer es einrichten kann, verlängert den Rügen-Urlaub um beispielsweise zwei Wochen Aufenthalt, in denen dann im Co-Working Lietzow statt im Homeoffice oder in der Firmenzentrale gearbeitet wird. „Bei uns guckt man während der Arbeit aufs Wasser und kann nach Feierabend Kajak fahren“, wirbt er für das neue Angebot.

In Lietzow arbeiteten bereits Angestellte von Edeka, Microsoft und Apple, Studenten ebenso wie Vorstände. Trettin: „Cool ist, dass sie hier auf unsere regionalen Leute treffen. Die sollen sich vernetzen, so entstehen neue Projekte.“ Er erzählt von einem „Daniel aus Russland“ und einem „Dennis aus dem Ruhrpott“, die auf Rügen Ideen entwickeln, mit denen sie vor Ort eine Firma gründen wollen.

Firmen wollen Büroflächen reduzieren

Trotz der Erfolge sehen die beiden den Trend aber insgesamt noch in den Startlöchern. „Wir müssen Wohnraum und eine entsprechende Infrastruktur schaffen“, meint Trettin. „Wir sind gerade in der Anfangsphase, in der sich die Leute alles anschauen und sehen, was für Möglichkeiten es gibt. Wenn wir es schaffen, innovative Jobs außerhalb von Gastronomie und Tourismus zu schaffen, dann werden viele von ihnen auch hierbleiben.“ Toni Gurski hofft auch auf Ausgründungen und Ableger größerer Firmen und spricht von einer „Spirale, die sich dann nach oben dreht“.

Blicken wir nach Stralsund: „Für den Makerport war die Tendenz in der Corona-Zeit gleichbleibend“, schätzt Peter Fürst ein. Er ist Geschäftsführer des Innovations- und Gründerzentrums in Stralsund, der Makerport davon eine Außenstelle. „Wir stellen aber fest, dass sich einige Firmen umorientieren, Büroflächen reduzieren wollen und in Zukunft mehr Homeoffice anbieten werden.“

Technische Ausrichtung: KI und 3D

Eine Chance fürs Co-Working? Fürst ist skeptisch. „Homeoffice und Co-Working muss man trennen. Co-Working kostet ja auch Geld.“ In der Orangery etwa ist ein Tagespass für 35 Euro, ein Monatspass mit Carsharing 599 Euro zu haben, hinzukommen 19 Prozent Mehrwertsteuer. „Ob es das wert ist, muss jeder für sich durchrechnen.“ Der Makerport sei zudem eher ein Ort, an dem sich neu gegründete Unternehmen aus dem technischen Bereich vernetzen. Und das laufe ganz ordentlich. Fürst nennt als Beispiele Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und mit 3D-Druck beschäftigen.

Der Makerport Stralsund wird von zwei Frauen geleitet: Jenny Kempka (r.) und ihre Stellvertreterin Marieke Delzer. Quelle: Christian Rödel

Auch in Greifswald gab es keinen Ansturm. „Wir hatten kein großes Plus oder Minus“, sagt Annelie Bänsch, die als Projektmanagerin bei Witeno arbeitet und das Co-Working koordiniert. „Aber wir haben festgestellt, dass andere Anfragen gekommen sind.“ Etwa von Leuten, die keine Lust mehr aufs Homeoffice hatten, oder beispielsweise von einem Mann, der mit Frau und Kind für mehrere Wochen bei den Schwiegereltern in Greifswald war und dann von hier arbeiten wollte.

Kitesurfen nach Feierabend

Zurzeit wird übrigens an einer großen Veränderung gearbeitet: Die bisherigen Räume in der Mühlengalerie sind aufgelöst, schicke neue werden gerade gegenüber eingerichtet. Denn die alte Mensa am Wall wird zum digitalen Innovationszentrum umgebaut. Die Eröffnung des Co-Working-Spaces soll noch im Sommer sein. Bis dahin dient das Technologiezentrum Vorpommern (TZV) als Ausweichstätte.

Dort ist seit einigen Tagen Sandra Kinza (51) zu finden. „Ich arbeite für ein Berliner Ingenieurbüro und plane Gebäudetechnik: Heizung, Lüftung, Sanitär. Wir bekommen digitale Modelle von Architekten geliefert und zeichnen mit einem 3D-Programm unsere Technik hinein.“ Kunden sind unter anderem die Deutsche Bahn oder die Bundeswehr. Die 51-Jährige kommt seit Jahren zum Kitesurfen nach Loissin, so auch jetzt. „Ich kenne viele Leute, die vom Campingplatz aus arbeiten.“ Die Funk-Verbindung reiche für E-Mails und Videokonferenzen. „Aber nicht für meine Ansprüche.“ Im TZV funktioniere alles bestens.

Sandra Kinza arbeitet vorübergehend in Greifswald und ist glücklich über diese Möglichkeit. Nach Feierabend geht sie gerne kiten. Quelle: Annelie Bänsch

Vielleicht sogar ganz herziehen?

Kinza hat die Pandemie als Chance gesehen. „Ich kann mir vorstellen, das häufiger zu machen, auch an anderen Orten. Im Sommer gerne hier, im Winter in Richtung Berge.“ Zudem bringt sie ihr Aufenthalt an der Küste zum Nachdenken, ob sie nicht herziehen könnte. Damit wäre sie in etwa genau der Typ Mensch, von dem die eingangs erwähnten Politiker so gerne reden. Aber offenbar ist sie – noch? – die Ausnahme, nicht die Regel: Im TZV sind zwar einige Start-ups, aber als klassische Co-Workerin ist Sandra Kinza dort gerade alleine.

Von Kai Lachmann