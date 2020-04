Hauptausschuss gibt grünes Licht für Finanzspritzen an Vereine in Stralsund

Stralsund

Mit der einstimmigen Bestätigung des Antragsformulars hat der Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft am Dienstagnachmittag den Weg frei gemacht für ein Vereins-Hilfsprogramm. 60 000 Euro hatte die Bürgerschaft nach Antrag der Fraktion Bürger für Stralsund in ihrer letzten Sitzung bereit gestellt. Jetzt ging es um das Feintuning.

Kein Nachtragshaushalt erforderlich

„Ich denke nicht, dass wir dafür einen Nachtragshaushalt brauchen, denn es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe. Ich sehe auch rechtlich keine Probleme, weil es um durchaus übliche Größen geht, aber ich lasse das noch mal im Rechtsamt prüfen“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU), der den Hauptausschuss leitete.

Geld soll schnell verteilt werden

In einem waren und sind sich alle einig: Es soll für die etwa 60 Vereine in der Hansestadt eine schnelle und unbürokratische Hilfe sein. Sonja Gelinek, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, erklärte dazu: „Wir wollen von den Vereinen zum Antrag zwei Dinge: die Satzung und die Anerkennungs-Bescheinigung zur Gemeinnützigkeit.“

Thoralf Pieper ( FDP) wollte noch einen Auszug aus dem Vereinsregister mit der entsprechenden Vereinsnummer. „Das ist eigentlich nicht erforderlich“, fand die Amtsleiterin.

Doppelförderung möglichst verhindern

Eine Doppelförderung soll verhindert werden, hieß es in der Debatte. „Land und Bund stellen ja jetzt auch Mittel zur Verfügung, wie gehen wir damit um“, fragte Jürgen Suhr von den Grünen.

„Ehrlich gesagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass die anderen auch so schnell sind. Aber es ist schon so, dass man für ein und denselben Zweck nur einmal Finanzhilfe bekommen kann. Wer also einen Zuschuss braucht, um von Mai bis August die Miete für den Vereinsraum zu zahlen, stellt den Antrag.“ erklärte Dr. Sonja Gelinek. Für einen anderen Zweck könne man andere Programme anzapfen.

„Es ist aber auch nicht schlimm, wenn doch für eine Sache doppelt beantragt wird, dann kann der Verein nach Zuweisung vom Land den Antrag bei uns jederzeit zurückziehen. Unser Ziel ist es aber, eng mit den Vereinen im Kontakt zu bleiben, so dass wir da auf aktuellem Stand sind und auch unkompliziert einhaken können“, sagte die Amtsleiterin.

Für jeden Verein 1000 Euro

Sie gehe davon aus, dass jeder der 60 Stralsunder Vereine 1000 Euro Soforthilfe bekommen kann, so der Antrag da ist und geprüft wurde. „Wir werden jetzt nicht einzeln irgendetwas aufteilen. Wenn der Topf leer ist, müssen wir eben über ein Auffüllen nachdenken.“ Ein Satz, den alle Abgeordneten wohlwollend zur Kenntnis genommen und abgespeichert haben.

Das Antragsformular soll in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Hansestadt abrufbar sein, so die Verwaltung. Ines Sommer

Von Ines Sommer