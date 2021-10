Stralsund

Hausarzttermine für Neu-Stralsunder sind offensichtlich Mangelware. Zwar gibt es in der Hansestadt mehr als 30 Allgemeinmediziner, praktische Ärzte und hausärztliche Internisten, doch die meisten nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Diese Erfahrung musste auch Cindy Reiche machen.

„Ich bin vor einem halben Jahr aus der Schweiz in meine Heimatstadt zurückgezogen. Nun ist es mir doch tatsächlich passiert, dass ich mal zum Arzt gehen wollte. Dass sich das zu einem so großen Horrorszenario entwickelt, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, schreibt die junge Frau an die OZ.

Stralsunderin sollte zum Arzt nach Greifswald fahren

„Ich habe tatsächlich fast jeden Allgemeinarzt in Stralsund angerufen, keiner nimmt neue Patienten auf. Anschließend habe ich noch die Kassenärztliche Vereinigung angerufen“, berichtet die 33-Jährige und schiebt hinterher: „Man hat mir tatsächlich einen Arzt samt Termin geschickt, allerdings in Greifswald...“ Unzumutbar für die junge Mutter, die mit ihren zwei kleinen Kindern in Knieper West lebt.

Bliebe noch der Bereitschaftsdienst ab 19 Uhr. „Den kann ich aber nicht nutzen, da ich dann meine Kinder ins Bett bringen muss.“ Rund um Stralsund wollte man Cindy Reiche auch nicht haben, denn Landärzte sind erst recht knapp.

Situation nach Tod von Arzt in Klausdorf verschärft

Verschärft hat sich das Hausärzte-Problem in der Region Stralsund jetzt noch durch den plötzlichen Tod von Dr. Schröder. Der Mediziner hatte in seiner Praxis in Klausdorf auch viele Stralsunder behandelt. „Es ist ja verständlich, dass die Familie jetzt erst mal sehen muss, wie es weitergehen kann. Ich habe deshalb sofort versucht, einen neuen Hausarzt zu finden“, sagt Simone Vagt aus Stralsund. „Ich habe viele Ärzte angerufen. Ohne Erfolg. Nach ein paar Tagen hatte ich dann Glück – in der internistischen Praxis von Dr. Antje und Martin Kankel in Grünhufe“, ist die Frau aus Viermorgen erleichtert.

Dr. Kirsten Hansen, Internistin und Hausärztin am Alten Markt in Stralsund, sagt der OZ: „Wir haben ein gut funktionierendes Patienten-Management-System, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Aber ich kann nur noch neue Patienten aus dem Einzugsbereich der Altstadt annehmen. Aus dem Umland ist das nicht mehr möglich.“

Notaufnahme noch nicht überlastet

Viele andere Patienten hofften, bei den Nachbarpraxen unter zu kommen. „Notfälle werden natürlich behandelt, aber das geht nicht auf Dauer so. Wir sind ja selber randvoll“, sagt ein Mediziner aus dem nördlichen Vorpommern-Rügen.

Landen nun deshalb Menschen mit Grippe oder Angina in der Notaufnahme des Stralsunder Klinikums? Pressesprecher Mathias Bonatz sagt der OZ: „Es gibt schon die Tendenz, dass mehr Leute mit Angina oder auch Rückenschmerzen zu uns in die Klinik kommen. Ist aber alles noch im Rahmen. Natürlich müssen diese Patienten oft länger warten, weil ein Unfall oder ein Herzinfarkt in der Behandlung Vorrang haben.“

Die Notfallmediziner appellieren noch einmal an die Patienten, wenn sie krank sind, zuerst die Nummer 116 117 zu wählen. „Dort erfahren Sie, wo genau wer mit welchen Symptomen behandelt wird. Nicht alle sind in der Notaufnahme der Klinik richtig. Es gibt die niedergelassen Ärzte und am Wochenende den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, die Schnupfen, Angina oder Rückenschmerzen auch gut behandeln können“, so Bonatz.

Stralsunder Ärzte haben es schwer, Nachfolger zu finden

„Ja, man muss lange suchen, will man einen neuen Hausarzt finden“, kennt auch Dr. Burkhard Dehl das Problem. Der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Stralsund erklärt auf OZ-Anfrage, dass es keine Festlegung gibt, wer welche neuen Patienten aufnehmen muss. Zum Beispiel in einem jeweiligen Einzugsbereich.

„Wir haben eigentlich genug Ärzte. Viele ältere wollen eigentlich kürzer treten und können es nicht, weil sie zwischen 1000 und 1500 Patienten betreuen. Andererseits haben wir auch jüngere Mediziner, die aus verschiedenen Gründen nur halbtags Sprechzeiten anbieten. Das Ganze ist ein Riesenproblem, das gelöst werden muss“, so der Mediziner, der im Stralsunder Stadtteil Knieper West eine chirurgische Praxis hat. Er ist schon über 70 und steht immer noch im OP. „Einerseits bin ich fit, kann das noch. Andererseits: Ich finde keinen Nachfolger“. Und das ist nicht nur in der Hansestadt ein Dilemma.

Nachfolger zu finden, werde immer mehr zum Hauptproblem, denn in den nächsten Jahren gehe ein ganzer Schwung von Ärzten in Rente. Da sei auch die Politik gefragt, findet ein anderer Allgemeinarzt. „Allerdings ist es für junge Ärzte wohl auch nicht lukrativ, sich in Vorpommern nieder zu lassen. „Es gibt Kommunen, die schenken dem Arzt ein Grundstück, nur damit er sich ansiedelt. Und viele bekommen für die Einrichtung einer Praxis zinslose Kredite. Wir mussten damals neun Prozent Zinsen zahlen.“

In einem sind sich viele Ärzte einig: Man hätte vor 20 Jahren anfangen müssen, an den Nachwuchs zu denken, denn eine Facharzt-Ausbildung dauert 10 Jahre.

