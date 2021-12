Franzburg/Negast/Stralsund

Der Frust bei den Hausärzten im Land wird jeden Tag größer. Auch Roland Rahden aus Franzburg ist stinksauer. „Jeden Tag hört man von der Politik, dass die Hausärzte noch mehr impfen sollen, es sei genug Impfstoff da. Es läuft Werbung im Fernsehen, von einer großen Impfkampagne bis Weihnachten ist die Rede. Und was passiert: Unsere Bestellungen werden seit Wochen gekürzt.“

Der Facharzt für Innere Medizin, der seit 2002 in seiner Hausarztpraxis in der Franzburger Thälmann-Straße Patienten betreut, hat für diese Woche 30 Impfdosen bestellt. Da aus jedem Fläschchen Biontech sechs Spritzen aufgezogen werden können, hätten also fünf Flaschen geliefert werden müssen. „Angekommen sind am Montag drei lausige Ampullen. Das ist schon frustrierend genug. Aber dann geht’s ja weiter: Man muss auswählen, wer die Impfung bekommt, und der Rest muss wieder abbestellt werden. Das geht seit Wochen so. Und Besserung ist nicht in Sicht.“

Viele denken, Hausärzte seien überfordert

Hausarzt Roland Rahden aus Franzburg fordert mehr Impfstoff für die niedergelassenen Ärzte. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der 59-Jährige, der in seiner kleinen Landarztpraxis in diesem Jahr deutlich über 1000 Impfungen durchgeführt hat – zumeist parallel zum Sprechstundenbetrieb – fordert: „Gebt uns Impfstoffe in die Praxis, anstatt weitere Impfstellen zu kreieren, die letztlich auch nicht verimpfen können, was nicht da ist! In einem leeren Teich können 100 Angler letztlich auch nicht mehr Fische fangen als zwei Angler …“

Er würde gern auch mehr als 30 Impfdosen nehmen. „Dann impft man eben mal an einem Samstagvormittag, auch okay. Nur, es muss endlich mal vorwärtsgehen“, findet er und schiebt hinterher: „Wenn die Leute überall hören, die Hausärzte sollen mehr impfen, wir ihnen dann absagen müssen, dann denken sie doch, wir kriegen das nicht hin. Das hört sich so an, als wenn wir überfordert wären. Und das regt mich einfach auf.“

Denn das Gegenteil sei der Fall. Ärzte und Schwestern organisieren den Praxisalltag so, dass zusätzlich noch geimpft werden kann. Und das bleibt so, denn 250 Impfwillige hat der Landarzt noch in der Warteschleife, etwa 100 stehen noch nicht mal auf der Liste. „Da hängt viel Arbeit dran, aber das machen wir ohne Murren.“ Roland Rahden, Internist und Hausarzt, lässt es jetzt mal drauf ankommen: „Ich habe für nächste Woche 420 Dosen Biontech per Rezept bestellt. Mal sehen, was ich geliefert bekomme …“

Wahrscheinlich höchstens 30, denn Biontech ist rationiert worden. Mehr als fünf Ampullen, Vials genannt, darf die Apotheke gar nicht an den Großhandel als Bestellung melden, wie uns eine Apothekerin erklärte.

Auch Negaster Ärzte bekamen zu wenig Impfstoff

Auch in der Negaster Doppelpraxis Happke/Grünschläger ist man genervt. „Ich habe sieben Ampullen bestellt, drei wurden geliefert. Zum Glück hat meine Kollegin mir noch ein Fläschchen abgegeben“, sagt Allgemeinmedizinerin Klaudia Grünschläger und erklärt weiter: „Wir wollten am Mittwoch 30 Patienten impfen. Mit den vier Ampullen komme ich auf 24, heißt, einer Sechsergruppe mussten wir abbestellen. Die Betroffenen sind natürlich nicht begeistert.“

Da die Situation mit dem Impfstoff viel zu ungewiss ist, hat sich die Negaster Hausärztin dazu entschlossen, den Abgesagten das Impfzentrum zu empfehlen. Sonst würde man eine riesige Welle vor sich herschieben. „Das funktioniert anders nicht, weil wir schon bis Januar Impftermine festgemacht haben. Man taktet ja alles genau ein“, sagt sie.

Biontech ist beliebt

Klaudia Grünschläger impft seit April mit Biontech. „Damit kennen wir uns aus, haben gute Erfahrungen gemacht. Deshalb möchte ich dabei bleiben und bestelle Biontech. Dass die Lieferungen jedes Mal gekürzt werden, egal was man bestellt, liegt nicht an den Apotheken. Ich vermute, der Gesundheitsminister hatte nicht genug von unserem deutschen Impfstoff bestellt. Das würde die Lieferengpässe erklären.“

Andere Mediziner vermuten, dass Biontech bewusst für die Impfzentren zurückgehalten wird. Wenn also öffentlich getönt wird, dass genug Impfserum da ist, bezieht sich das wohl eher allgemein auf alle Impfstoffe.

Deshalb verwenden einige Hausärzte inzwischen auch Moderna. Das Problem: In einer Ampulle sind zehn Dosen. Doch zehn Moderna-Willige muss man erst mal finden. „Viele Leute bestehen auf Biontech: Einerseits weil sie wieder das gleiche Serum bekommen wollen wie bei den ersten Impfungen, andererseits hat Herr Spahn mit seinen Aussagen die Leute extrem verunsichert und damit Moderna ins Abseits geschossen“, sagt der Franzburger Roland Rahden.

Kein Vertrauen zu Moderna?

Manche Ärzte, zum Beispiel in Richtenberg, haben zwar weniger Biontech bekommen, dafür wurde mit Moderna „aufgestockt“. Für die Arztpraxen wegen der unterschiedlichen Handhabung nicht nur eine organisatorische Herausforderung, sondern auch eine, die allerbeste Aufklärung und Beratung erfordert. Denn viele Menschen haben kein Vertrauen zu Moderna. Kein Wunder, wenn Biontech rationiert wird, um Moderna nicht verfallen zu lassen. Gleichnisse aus der Autobranche waren da wenig hilfreich und haben an der Basis offensichtlich das Gegenteil bewirkt.

Apothekerin: Moderna kann gleich geimpft werden

Eine Stralsunder Apothekerin sagt zum Thema Impfen: „Trotz der festgelegten Höchstbestellmenge von fünf Vials pro Arzt wurde bei Biontech in den letzten Wochen stark gekürzt. Moderna wurde so geliefert, wie es bestellt war.“ Da dieser Impfstoff nicht verdünnt werden muss, kann er gleich geimpft werden. Allerdings könne sie verstehen, wenn die Praxis nicht dauernd zwischen den einzelnen Impfstoffen hin- und herwechseln will.

Eine gute Nachricht hat die Stralsunderin dann doch noch: „Für nächste Woche haben wir für unsere Ärzte zumindest die festgesetzten fünf Vails pro Impfarzt zugesichert bekommen.“

Großhandel gibt Bestellung 1:1 nach Berlin weiter

Doch wer ist nun für die Biontech-Kürzungen verantwortlich? Wir fragten beim Arzneimittel-Großhandel Sanacorp in Stralsund nach. „Wir geben die Bestellungen aus den Apotheken 1:1 ans Bundesgesundheitsministerium weiter. Dort wird entschieden, wieviel nach Stralsund geliefert wird. Und diese Lieferung geben wir wieder an die Apotheken. Wir sind nur Händler“, sagt Oliver Eidam, Betriebsleiter bei Sanacorp in Stralsund.

Der Großhandel kann alle vier Impfstoffe bestellen. „Während viele nur noch Biontech-Pfizer haben wollen, fragt nach Astrazeneca keiner mehr. Geliefert werden kann er aber, genau wie Moderna und Johnson & Johnson. Allerdings ist die Handhabung bei jedem Impfstoff anders. Man braucht verschiedene Spritzen, Kanülen, muss angefangene Vials unterschiedlich schnell verbrauchen“, spricht Oliver Eidam einige Details an, die an der jeweiligen Impffront berücksichtigt werden müssen. Und das macht das Ganze kompliziert.

