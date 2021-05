Stralsund

Ob es am Sturm lag? Im Stralsunder Hafen ist am Mittwoch ein Motorboot gesunken. Das Schiff lag festgemacht an der Nordmole neben anderen. Es ging fast vollständig unter. Bemerkt wurde das Unglück etwa gegen 9 Uhr.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Rettungskräfte brachten eine Ölsperre um die Stelle des Untergangs aus, da bereits Kraftstoffe austraten. Taucher der Feuerwehr waren am späten Vormittag dabei, die Tanks zu bergen. „Das Boot soll so schnell es geht geborgen werden“, hieß es seitens der Wasserschutzpolizei Stralsund. Möglich ist, dass schon zur Mittagszeit ein Kran zum Einsatz kommt.

Das Boot war zwischen anderen festgemacht. Quelle: Christian Rödel

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch eine Sturmwarnung herausgegeben. Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist mit Böen mit Geschwindigkeiten zwischen bis zu 85, in exponierten Lagen sogar bis 95 km/h zu rechnen.

Personen kamen beim Untergang des Schiffes nicht zu Schaden. Der Eigner soll bereits informiert und vor Ort sein. Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Von Kai Lachmann