Stralsund

Es gibt tatsächlich Tiere, um die Heidemarie Suckow lieber einen Bogen macht. „Ich mag alles mit bis zu vier Beinen“, sagt die Stralsunderin. So fürchtet sie keineswegs die Begegnung mit Schlangen. Spinnen beobachtet sie jedoch lieber aus der Ferne. Und trotzdem schlägt ihr Herz voll und ganz im Takt mit den Tieren. Vor allem denen im Stralsunder Zoo. Wer hier zu den Stammbesuchern gehört, kennt das Gesicht von Heidemarie Suckow. Seit der Gründung des Fördervereins ist die inzwischen 74-Jährige mit dabei und leitet heute immer noch die Zoofreunde Stralsund.

„Wenn ich mir vorstelle, ich würde nur noch zu Hause sitzen, zwischen Fernseher und Hund, das würde mir nicht reichen“, sagt Heidemarie Suckow. Mit Hund ist ihr Dackel Sunna gemeint – mittlerweile das fünfte Haustier dieser Rasse, das zur Familie gehört. Aber auch abseits der Spaziergänge mit ihrer treuen Begleiterin ist die Seniorin noch äußerst aktiv, beteiligt sich in einer Keramikgruppe, versucht mit ihrem neuen Laptop am Puls der Zeit zu blieben und kocht stets selbst für sich – und auch mal für den Hund.

Ein Leben für den Zoo

Und natürlich ist sie immer wieder im Tierpark anzutreffen. „Meine große Familie ist der Zoo“, meint Heidemarie Suckow. Hier hat sie nicht nur unzählige Stunden zur Erholung verbracht, sondern sich intensiv für dessen Entwicklung und Gestaltung eingesetzt. Nach der Gründung des Fördervereins 1994 brachte sie sich dort anfangs als Schatzmeisterin ein, bevor sie dann 2005 als Vorsitzende die Leitung übernahm. 130 Mitglieder – darunter auch Familien oder Institutionen – zählen die Zoofreunde Stralsund inzwischen. „Dafür machen wir nicht mal Werbung. Wir überzeugen die Leute durch unsere Arbeit von einer Mitgliedschaft“, so Heidemarie Suckow.

Heidemarie Suckow ist auch mit 74 Jahren noch jede Woche im Stralsunder Zoo anzutreffen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Eine Liste mit dem, was der Förderverein in seinen Jahren erreicht hat, wäre lang. „Wir haben zum Beispiel damals für das Affengehege von den Stralsundern 20000 Euro in kürzester Zeit gesammelt“, erinnert sich die Vorsitzende. Und auch mit 74 Jahren fasst sie weiter ehrgeizige Ziele ins Auge. „Die Umsetzung des Masterplan Zoo – ich hoffe, dass ich das noch bis zum Ende miterlebe – wäre die Krönung meiner Arbeit.“

Ehrenamtspreis der Lions für die Vorsitzende

So viel ehrenamtlicher Einsatz darf irgendwann auch mal gewürdigt werden. Das sieht auf jeden Fall der Lions Club Stralsund-Hansestadt so und verlieh seinen im letzten Jahr eingeführten Ehrenamtspreis „Stralsunder Löwe“ daher in dieser Woche an Heidemarie Suckow. Lions-Präsident Jörg Wiebach übergab den Löwen an die Zoofreunde-Vorsitzende in Verbindung mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Wofür sie dieses Geld einsetzen möchte, liegt auf der Hand. „Natürlich für die Zoofreunde. Da steht als nächstes die Sichler-Voliere auf dem Plan“, so Heidemarie Suckow, die sich von der Ehrung gerührt zeigte.

Der Einsatz für die Tiere wurde ihr wohl mit in die Wiege gelegt. Heidemarie Suckow wuchs im Prinzip im Stadtwald auf, verfolgte somit den Aufbau der ersten Gehege 1959. Sie entschied sich dann für eine Ausbildung zur Geflügelzüchterin, musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen umsatteln und war zuletzt in der Kulturabteilung der Stadt tätig. Schon in dieser Position setzte sie sich überdurchschnittlich für den Zoo ein. „Und solange ich es kann, werde ich auch weiter im Zoo arbeiten“, meint Heidemarie Suckow.

Von Wenke Büssow-Krämer