Heiraten am Limit: In Stralsund gibt es kaum noch freie Trautermine

Stralsund

Für Standesbeamtin Daniela Pompe sind die Sonnabende momentan Stress pur. Denn in den Sommermonaten wird in der Hansestadt jedes Wochenende geheiratet. „Zwei bis drei Standesbeamtinnen sind parallel im Einsatz, um die unterschiedlichen Trauorte zu bedienen“, erklärt Ordnungsamtsleiter Heino Tanschus. Während sich zuletzt immer weniger Paare in Stralsund das Jawort gaben, folgt nun jedoch ein regelrechter Hochzeitsboom. Diesen hat Corona ausgelöst. Denn: 2020 mussten 20 Prozent der Trauungen pandemiebedingt verschoben werden. Sie werden nun nachgeholt – gleichzeitig drängen neue Paare auf einen Termin.

Bis Ende September: Kaum noch Trautermine in Stralsund

Diesen Sommer gibt es jedoch kaum Termine. „Bis Mitte September 2021 ist nahezu alles ausgebucht“, sagt Daniela Pompe. Erst nach Ende September könnten die Wünsche der Paare wieder großzügig bedient werden. „Eine Vielzahl der vereinbarten Termine aus 2020 wurden direkt auf das Tagesdatum 2021 verschoben, weil sich die Paare symbolisch an ein ganz genaues Datum binden“, erklärt Tanschus zudem die schlechte Verfügbarkeit von Trauterminen. „So ist es nachvollziehbar, dass dem einen oder anderen ,neuheiratswilligem Paar’ nur noch eine Alternative angeboten werden kann.“ Insbesondere Freitage und Samstage seien aus 2020 bereits vorreserviert. „Oftmals werden alternative Terminlücken angenommen“, sagt Tanschus. Dennoch: Viele Paare würden oft kurzfristig auf umliegende Standesämter ausweichen. Oder es jedenfalls versuchen. Doch auch im Umland der Hansestadt sieht es schlecht aus. „Die vorweg beschriebene Problematik ist für alle Standesämter eine große Herausforderung“, ordnet Tanschus ein. „In ganz MV ist kaum noch ein Termin im Sommer zu ergattern.“

Immer mehr Paare reservieren Wunschtermin online

Im Termin-Dschungel sorgt immerhin die Internetseite der Hansestadt für Transparenz. Dieses Angebot nehmen auch immer mehr Paare war. „Immer mehr Heiratswillige reservieren über unsere offizielle Stralsundseite der Stadtverwaltung“, sagt Pompe. „Darüber gucken sie sich ihren Wunschtermin für eine standesamtliche Trauung aus und können mit der Hochzeitsplanung beginnen.“

Standesbeamte fast jedes Wochenende im Einsatz

Für die aktuell fünf Standesbeamtin um Daniela Pompe kommt hinzu: „In diesem Sommer stehen verschiedene Personalwechsel im Standesamt an“, sagt Tanschus. Dadurch sei die personelle Verfügbarkeit von Standesbeamtinnen in der Hansestadt aktuell sehr angespannt. Eine neue Standesbeamtin müsste neben einem dreimonatigen Praktikum einen Einführungslehrgang erfolgreich absolvieren. Doch auch hier vermieste Corona zuletzt die Situation: „Die Bildungseinrichtungen hatten pandemiebedingt über mehrere Monate geschlossen“, sagt Tanschus. Dadurch konnten solche Kurse gar nicht erst angeboten werden. „In der jetzigen Situation ist es leider nicht mehr die Ausnahme, dass die Standesbeamtinnen an drei bis vier Samstagen in Folge im Einsatz sind“, sagt Tanschus. Und das über den ganzen Sommer hinweg. Immerhin: Pompe liebt ihren Job. Zwar ballt sich die Arbeit für sie an den Wochenenden, dafür ist vorher weniger los.

Konfetti-Kanonen auf dem Markt nicht erwünscht

Ordnungsamtsleiter Heino Tanschus Quelle: Pressestelle Hansestadt Stralsund

Am beliebtesten ist immer noch das Stralsunder Rathaus. Rund 70 Prozent der Trauungen finden dort statt. „Luftballons nach der Trauung aufsteigen zu lassen, ist tabu und Konfetti-Kanonen sind ebenso nicht erwünscht, weil die Reinigung des Alten Marktes sehr aufwendig ist“, sagt Pompe. Beliebt ist aber auch die „Gorch Fock I“ und die „Kapelle St. Annen und Brigitten“. Nach den abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten sei dort jedoch die maximale Personenzahl von 60 auf 30 reduziert worden – zum Schutz der Intarsien.

Von Juni bis September fast 200 Hochzeiten

Wird immer beliebter: Kapelle St. Annen und Brigitten. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Bis zum 12. Juni wurden in Stralsund 112 Trauungen durchgeführt. Bis Ende September sind weitere 171 angemeldet. Schon jetzt laufen die Reservierungen für 2022. 87 Termine sind mittlerweile vorgemerkt – zumeist in den Sommermonaten. Nächstes Jahr soll es dabei wieder ein richtiges Highlight geben. „Für den 22.02.2022 gibt es schon diverse Anfragen“, sagt Pompe. Gut möglich, dass dann der interne Rekord von 20 Eheschließungen an einem Tag geknackt wird. So viele Paare hatten am 18.8.2018 in der Hansestadt geheiratet. Dabei halfen dann auch die drei „Adhoc-Standesbeamtinnen“. Ohne diese wären solche Termine nicht zu bewältigen. Immerhin gibt es im Vergleich zu damals aber nun mehr Trauorte. So kam 2020 der Zoo hinzu. Letztes Jahr fanden dort die ersten zwei Eheschließungen statt – dieses Jahr sollen es schon deutlich mehr werden.

50 Prozent der Paare aus MV Durch Corona ging die Zahl der Hochzeiten im Jahr 2020 drastisch zurück. Viele Hochzeiten werden 2021 jedoch nachgeholt. Der Trend war zuletzt jedoch rückläufig. 2018 gab es 511 Hochzeiten, 2019 waren es 479 und 2020 nur noch 372. Allein wegen Corona gab es rund 20 Prozent weniger Hochzeiten. Am beliebtes war zuletzt der große Trauraum im Rathaus (140 Eheschließungen in 2020), gefolgt von der Kleinen Ratsstube (132), Kapelle (46), Gorch Fock I (45), Büro (7) und Zoo (2). Rund 50 Prozent der Paare kommt aus MV. Viele kommen aus anderen Bundesländern, aber auch Schweizer und Österreicher entdecken Stralsund als Heiratsort.

Von Christian Rödel und Kay Steinke