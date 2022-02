Heiraten in Stralsund: Nicht jedes Schnapszahl-Datum ist beliebt 

Stralsund

Zu den Klassikern der Klischees in unserer Gesellschaft zählt, dass Männer immer mal wieder ihren Hochzeitstag vergessen. Womöglich um dem entgegenzuwirken, hat sich ein neues Klischee gebildet: An einem Datum, das sich leicht merken lässt, wird im Akkord geheiratet. Beispielsweise am 9.9.99. Von den damals geschlossenen Ehen soll allerdings ein Großteil nicht besonders lange gehalten haben. NTV berichtete, dass ein damals getrautes Paar sich passenderweise am 11.11.11 wieder scheiden ließ.

Gestern war der 2.2.22. Und nun raten Sie mal, wie viele Paare sich in Stralsund das Ja-Wort gegeben haben! Na? Falsch! Es waren nur drei. Wieso so wenige? Blicken Sie mal in den Kalender. Stadtsprecher Peter Koslik: „Für den 22.2.22 haben wir schon 14 Anmeldungen.“ Also wenn schon Schnapszahl, dann richtig! Mit 14 Trauungen sind die Kapazitäten übrigens noch nicht ausgeschöpft. Falls Sie jetzt Lust auf eine Spontan-Heirat bekommen haben: Das Standesamt erreichen Sie unter 0 38 31 / 25 22 59.

Von Kai Lachmann