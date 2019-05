Steinhagen

Dietmar Eifler verlässt den Bürgermeister-Sessel? Das kann nicht sein, sagten sich viele, als die Nachricht durchsickerte. Doch der CDU-Mann machte ernst. „Ich hab mich zwei Jahre darauf vorbereitet, wollte zwar keiner glauben, aber ich hab’s gemacht“, sagt der 63-Jährige.

„Seit 25 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik, erst als Stellvertreter, dann als Bürgermeister, habe auch immer die Direktwahl gewonnen. Ja, diese Zeit erfüllt mich mit Stolz, ich bin aber auch dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Es war mir eine Ehren, Steinhagen zu dienen“, sagt er etwa pathetisch und schiebt gleich hinterher: „Die eine Tür geht zu, dafür geht eine andere Tür auf. Ich bin ja noch in vielen Vereinen. Und auch die Arbeit als Landtagsabgeordneter macht mir Spaß. Das läuft noch bis 2021. Danach werden wir sehen“, hält Dietmar Eifler alles offen.

Eiflers Abschied macht klar: Es wird einen neuen Bürgermeister in Steinhagen geben. Zwei Kandidaten treten gegeneinander an: Ludwig Wetenkamp (Bürgerrat) und Hansjörn Butgereit ( CDU). Zu erwarten ist damit ein spannendes Duell zweier fast gleichalter Männer.

Ludwig Wetenkamp ist vielen Einwohnern sicher als Abgeordneter bekannt. Seit 20 Jahren sitzt er für den Unabhängigen Bürgerrat im Gemeindeparlament. „Ich wurde von Einwohnern angesprochen, doch fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren. Da meinten Leute ganz unterschiedlicher Gruppen, dass sie mir das zutrauen. Naja, da hab ich mich dazu entschlossen“, sagt der 59-Jährige, der sich in all den Jahren als Gemeindevertreter der Opposition immer einer starken CDU-Garde beugen musste – und doch nie aufgab.

Wetenkamp, Professor für Hochfrequenztechnik im Bereich Elektrotechnik an der Hochschule in Stralsund, will nicht nur eine attraktive Internetseite oder eine wöchentliche Bürgersprechstunde. „Ganz wichtig ist mir ein demokratischer, sachlicher und nicht parteipolitisch geprägter Umgang in der Gemeindevertretung“, so der Familienvater, der mit Frau und fünf Kindern in Negast lebt.

Vereinsarbeit, Förderung der Feuerwehr, Sicherung des Schulstandortes und die von vielen gewünschte Fortführung des Kinderdorfes hat sich Professor Wetenkamp ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. „Aber wir brauchen auch neue Ideen für den öffentlichen Nahverkehr, um die Anbindung unserer Dörfer zu verbessern“, so der Abgeordnete, der auch für den Kreistag kandidiert, dort allerdings mit dem Mandat der Grünen.

Hansjörn Butgereit wird von den Christdemokraten ins Rennen geschickt. „Ich weiß, dass die Fußstapfen von Dietmar Eifler riesig sind. Aber ich will es trotzdem probieren, denn eine neue Zeit bringt auch neue Chancen“, sagt der Marine-Offizier, der sich zum Beispiel für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Steinhagen engagierte. „Ich saß für die Gemeinde unter anderem im Leader-Ausschuss. Dort haben wir uns für die Förderung eingesetzt.“

Butgereit sieht aber auch den demografischen Wandel als Herausforderung. „Wir brauchen Perspektiven für junge Leute, sie sollen sich hier wohlfühlen, deshalb muss das Paket Schule, Kita, Hort, Freizeitangebot stimmen.“ Die Sanierung der Sporthalle in Steinhagen sei darum ein wichtiger Punkt. Man müsse aber auch an einer besseren Mobilität arbeiten.

Der 58-Jährige, der beim Marine-Kommando in Rostock arbeitet und erst in Negast, inzwischen aber in Steinhagen wohnt, möchte auch so schnell wie möglich das Gelände gegenüber der Feuerwehr in Steinhagen entwickeln. „Vielleicht klappt es ja, dass wir dort altersgerechtes und betreutes Wohnen hinbekommen. Vielleicht auch noch mit einem Pflegekomplex, so ein Dreiklang wäre doch toll und schafft auch Arbeitsplätze.“

55 Männer und Frauen wollen in die Gemeindevertretung Steinhagen Das ist Rekord: 55 Einwohner aus Steinhagen, Negast und Krummenhagen bewerben sich um ein Mandat für die Gemeindevertretung. CDU: Hansjörn Butgereit, Susanna Masur, Jens Eichhorst, Sabine Czerwinski, Jürgen Selk, Klaus Barnekow, Karin Schmidt, André Kreß, Lothar Schütt, Kathleen Tredup, Ronny Feiste, Klaus Hagemann, Sven Rieck, Armin Schrank und Michael Zoth. SPD: Hannes Vogt, Karl-Albert Schley, Ricardo Kolaska, Günter Krüger, Hans-Joachim Kühne und Dr. Michael Kossow. Freie Wählergemeinschaft: Roland Schmidt, Katrin Lewing, Diana Dietl, Sieglinde Sprycha, Michael Masson-Wawer, Claudia Pehnke-Schult, Hans Hogreve, Friedhelm Gottschalk, Klaus Harder, Waltraut Methling, Marko Ringel, Ina Burkhardt, Marcel Langhoff, Johannes Mulder, Thomas Schmidt, Burkhardt Steinfurth und Mike Harnisch. Unabhängiger Bürgerrat: Professor Ludwig Wetenkamp, Wolfgang Loose, Wilfried Schwittay, Ines Müller, Armin Spetzke, Ulrike Nietsche, Babette Kelch, Karsten Mahnke, Mandy Porwol, Ingo Leppert, Gabriele Brilke, Alexander Kuhn, Edeltraut Netzband, Nicole Mohr, Roman Schwuchow, Hans-Joachim Trippel und Dirk Unger.

Ines Sommer