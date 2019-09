Stralsund

Die Vorbereitungen für eine der größten Sportveranstaltungen im Land laufen auf Hochtouren: Am 19. Oktober erwarten die Hansestadt Stralsund und der Landkreis Vorpommern-Rügen Tausende Läufer und Walker zum 12. Sparkassen Rügenbrückenmarathon und DAK-Lauf und Walking Day.

„Unentbehrlich sind am Veranstaltungstag die ehrenamtlichen Helfer. Ohne sie ist so ein Sportereignis undenkbar. Wer uns unterstützen möchte, kann sich gern noch melden. Der Einsatz ist zum Beispiel als Streckenposten auf der Brücke, in Stralsund oder auf Rügen möglich“, sagt der Leiter des Organisationsteams, Andreas Boehk. Interessenten können sich telefonisch unter 0 38 31/ 29 33 76, per E-Mail unter sportbund-stralsund@freenet.de oder persönlich beim Sportbund Hansestadt Stralsund, Barther Straße 70, melden. Insgesamt planen die Organisatoren mit rund 350 Helfern.

Auch Anmeldungen für die Teilnahme am Marathon, Halbmarathon, 12 km-Lauf, 6 km-Lauf, 12 km Walking, 6 km Walking oder die Kinderläufe werden noch entgegengenommen. Online unter www.davengo.com oder info@ruegenmarathon.de sowie schriftlich beim Sportbund Hansestadt Stralsund, Barther Straße 70, 18437 Stralsund. Anmeldeschluss für Teilnehmer ist am 8. Oktober 2019.

