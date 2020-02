Helios-Hanseklinikum: Auf dem Weg zum größten Arbeitgeber in Stralsund

Stralsund

Die Gesundheitsbranche in MV boomt. Das sieht man auch am Stralsunder Helios-Hanseklinikum. Das medizinische Zentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen hat 2019 intensiv in neues Personal investiert. Allein in der Pflege wurden insgesamt rund 100 neue Stellen geschaffen. Damit ist Helios auf dem Weg zum größten Arbeitgeber am Sund.

Derzeit befindet sich die Klinik zusammen mit dem Krankenhaus West und den umliegenden Tageskliniken bei rund 1300 Angestellten. Damit liegt man auf Platz zwei, knapp hinter der Deutschen Rentenversicherung mit 1350 Angestellten. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn Helios sucht noch mehr Fachkräfte – und erschließt bereits neue Arbeitsmärkte in Übersee.

Johannes Rasche, Geschäftsführer am Stralsunder Klinikum. Quelle: Helios

„2019 war für uns eines der erfolgreichsten Jahre“, sagt Geschäftsführer Johannes Rasche. „Bei einem Blick auf die Patientenzahlen sieht man, dass wir deutlich zugelegt haben“, sagt der 36-Jährige. Und zwar auf 64 569. Im Vorjahr waren es 63 163. Auch in der Notaufnahme wurden viel mehr Menschen betreut. Dort stieg die Anzahl der Behandelten von 30 234 im Jahr 2018 im Folgejahr 2019 auf 31 408. „Das werte ich als Zeichen des Vertrauens. Die Menschen in der Region kommen zu uns, wenn sie medizinisch versorgt werden müssen“, sagt Rasche. „Wir bieten eine hochwertige Patientenversorgung. Unsere Aufgabe ist es, das mehr in den Fokus zu rücken und auch nach außen zu tragen.“

Stralsund ist unter den Top Ten der deutschen Helios-Standorte

Doch wie profitabel war die Klinik, die von der Größe her zu den Top Ten der 86 deutschen Helios-Standorte gehört? „Wir blicken auf ein gutes Ergebnis“, sagt Rasche. „Die an uns gestellten Anforderungen in der Qualität und auch in der Wirtschaftlichkeit wurden erreicht. Dadurch sind wir ein gesundes Krankenhaus und auch für 2020 gut aufgestellt.“

So bemüht sich Helios neues Personal

Klar, Probleme gibt es trotzdem. Ein Dauerthema ist dabei der bundesweite massive Fachkräftemangel in der Pflege. Druck kommt besonders durch die deutsche Gesundheitspolitik. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz und der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung wurden deutschen Kliniken die Bemühungen um neue Pfleger auferlegt.

Doch der Markt in der Hansestadt und im Umland ist nahezu leer gefegt. „Der Wettbewerb in Vorpommern ist hart“, sagt Rasche. „Ich sehe uns aber als Strukturunterstützer. Daher holen wir Leute nach Stralsund.“ Er bemüht sich um eine alternative Personalakquise. Dafür startete das Hanseklinikum einerseits die Imagekampagne „Ankerplatz Stralsund“, andererseits sollen eigenes, bisher ungelerntes Personal für den Pflegebereich weitergebildet sowie die Ausbildung gestärkt werden.

Brasilienprojekt: Stralsunder testen für Helios-Gruppe Pfleger aus Südamerika

Die Bemühungen um neue Pfleger führen bis nach Südamerika. Für die Helios-Gruppe haben die Stralsunder ein Pilotprojekt in Brasilien gestartet. „In São Paulo konnten wir 30 Pflegespezialisten für uns gewinnen“, sagt Rasche. Diese würden derzeit einen Deutschkurs an einer Dependance des Goethe-Instituts absolvieren.

Bereits im Sommer 2020 sollen die ersten in der Hansestadt ankommen und die Integration in Angriff genommen werden. Doch warum Brasilien? „Der Ausbildungsstandard dort ist sehr hoch und die Leute sind gewillt, zu uns zu kommen“, erklärt Rasche, der beim Brasilienprojekt auf die Expertise der Zentralen Auslandsvermittlung der Agentur für Arbeit vertraut.

2020 wird auch in neue Ärzte investiert

Nicht nur in der Pflege sieht Rasche sein Haus gut aufgestellt. „2019 hatten wir bei den Ärzten 53 Eintritte und 59 Austritte“, sagt er. „Das entspricht einer natürlichen Fluktuation. Wir freuen uns, dass wir die vakanten Führungspositionen mit guten Leuten nachbesetzen konnten. Das ist uns in der Forensik wie auch in der Erwachsenenpsychiatrie gelungen.“ Mit neuen Ärzten sollen 2020 zusätzliche Leistungen für die Patienten erschlossen werden.

Für ein besseres Sicherheitsgefühl soll das eigene Wachpersonal künftig auch am Strelasund sorgen. „Das machen wir für unsere Patienten und auch für unsere Angestellten“, sagt Rasche. Denn diese würden oft in Schichten arbeiten, auch nachts und an Wochenenden.

„Wir sind ein spezieller Standort“, sagt Rasche. „Gerade in den Sommermonaten haben wir ein erhöhtes Patientenaufkommen. Da kann es zu Engpässen kommen. Wichtig ist, dass wir die Risiken im Blick haben.“

Stralsund ist auf Coronafälle vorbereitet

So wie seit Anfang 2020 das Coronavirus. Dieses war Ende 2019 in China ausgebrochen. Bis zum 10. Februar gab es bereits in der asiatischen Volksrepublik rund 40 000 bestätigte Infektionen. „Da haben wir früh einen Fokus drauf gelegt“, sagt Rasche. „Intern sind wir auf einen möglichen Fall gut vorbereitet.“

In Stralsund hätte man hohe Hygienestandards und um den Leitenden Arzt für Krankenhaushygiene Dr. Ingo Klempien viele Hygienefachkräfte. Dieser schätze das Coronarisiko für Stralsund als „überschaubar“ ein. Und wenn es doch einen kritischen Fall geben sollte: „Dafür halten wir immer zwei Isolierzimmer vor“, so Rasche.

Von Kay Steinke