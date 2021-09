Stralsund

Familienglück in Stralsund: In der vergangenen Woche sind im Helios Hanseklinikum Stralsund insgesamt 16 Babys, darunter ein Zwillingspaar, geboren worden. An dieser Stelle möchten wir einige Kinder vorstellen.

Am 14. September um 14.51 Uhr kam Finja Förster zur Welt. Das kleine Mädchen wurde mit einem Gewicht von 3650 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern geboren. Ihre Familie ist in Stralsund Zuhause.

Zwillingspaar lebt künftig in Stralsund

Ebenfalls in der Hansestadt wohnen werden Malina und Tessa Viehweger. Das Zwillingspaar ist am 14. September um 17.49 Uhr und 17.50 Uhr geboren worden. Malina kam mit 2470 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern zur Welt. Ihre Schwester Tessa war mit 2110 Gramm und 45 Zentimetern noch etwas kleiner.

Am 18. September kam Liyan Wagner zur Welt. Der kleine Junge wurde mit einem Gewicht von 3285 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern geboren. Seine Familie lebt in Bergen auf Bergen in Rügen.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Eltern zu ihrem Zuwachs und wünschen, auch den hier nicht genannten Familien, eine gute Zeit mit ihren Babys.

Von OZ