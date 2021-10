Stralsund

Familienglück in Stralsund: Im Helios Hanseklinikum haben in der vergangenen Woche (18. bis 24. Oktober) insgesamt 19 Babys das Licht der Welt erblickt. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige der Kinder vorstellen.

Den Anfang machte am 18. Oktober um 13.48 Uhr Fenna Skaidrite Beierlein aus Bergen. Sie wog 3445 Gramm und maß 50 Zentimeter. Ihr folgte an diesem Tag um 22.09 Uhr Niklas. Der Junge aus Stralsund brachte 4425 Gramm auf die Waage und war 54 Zentimeter groß.

Zuwachs für die Insel

Zuwachs für Sehlen auf der Insel Rügen gab es am 19. Oktober. Um 17.17 Uhr wurde Johann Hoffmann mit 4240 Gramm und 53 Zentimetern geboren.

Am 21. Oktober um 8.11 Uhr gab Liara Köhler ihren ersten Schrei von sich. Das Mädchen, das in Sassnitz zu Hause sein wird, wog 3710 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Und auch in Sellin gab es am 21. Oktober Grund zur Freude. Um 9.34 Uhr wurde Arik Even Hein Edelstein mit 3695 Gramm und 51 Zentimetern geboren.

Seinen Geburtstag wird Milan Elinas Maik Wedler künftig ebenfalls am 21. Oktober feiern. Der Junge aus Barth kam mit 3415 Gramm und 51 Zentimetern um 11.02 Uhr auf die Welt.

Das Babybettchen von Milan Elias Jung steht in Tessin. Er wurde am 22. Oktober geboren. Bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern brachte er 3430 Gramm auf die Waage.

Wonneproppen der Woche

Die Eltern von Cäzilia Emma Luise Berneis konnten sich am 23. Oktober um 9.07 Uhr über die Geburt ihrer Tochter freuen. Mit 4500 Gramm und 55 Zentimetern sicherte sich das Mädchen aus Ribnitz-Damgarten den inoffiziellen Titel des Wonneproppens der Woche.

Am 24. Oktober um 21.07 Uhr gab es mit der Geburt von Ben-Stephan Bergmann noch einmal Zuwachs für die Hansestadt Stralsund. Er wog 3025 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Wir wünschen allen Babys einen guten Start ins Leben und gratulieren allen Eltern herzlich, auch denen, die nicht genannt werden wollen!

Von OZ