Stralsund

Familienglück in Stralsund: Im Helios Hanseklinikum sind in der vergangenen Woche insgesamt 22 Babys geboren worden. An dieser Stelle möchten wir einige der Kinder vorstellen.

Den Anfang machte am 27. September um Punkt 13 Uhr Hailey Jolie Verwiebe. Das kleine Mädchen kam mit zarten 2640 Gramm bei einer Größe von 46 Zentimeter auf die Welt. Zuhause ist sie in der Hansestadt.

Ebenfalls in Stralsund wohnt Adriana Johanna Degenkolb, die am 29. September um 10.49 Uhr geboren wurde. Sie maß nach ihrer Geburt 53 Zentimeter und brachte 3935 Gramm auf die Waage.

Albert Paarmann erfreute seine Eltern am 1. Oktober zu frühmorgendlicher Stunde um 2.10 Uhr. Er ist mit 4530 Gramm und 54 Zentimetern geboren. Zuhause ist er in Bergen auf Rügen.

Ein paar Stunden später erblickten die Zwillinge Marlon und Jonas Pompe das Licht der Welt: um 5.05 Uhr und 5.06 Uhr. Der ältere Bruder brachte glatt 3000 Gramm auf die Waage bei einer Größe von 50 Zentimetern. Der Zweitgeborene ist etwas kleiner und wog bei einer Größe von 48 Zentimetern 2775 Gramm. Über den Zuwachs freut sich die Gemeinde Zarrendorf.

Mit stolzen 5020 Gramm und 57 Zentimetern war Thea Strußenberg das schwerste Neugeborene der Woche. Sie ist am 28. Oktober um 11.42 Uhr geboren und darf Greifswald ihre Heimatstadt nennen.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Eltern zu ihrem Zuwachs und wünschen, auch den hier nicht genannten Familien, eine gute Zeit mit ihren Babys.

Von OZ