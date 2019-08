Stralsund

So viel Leben ist selten auf dem Gelände des Krankenhauses West. Ein Mal im Jahr laden die Mitarbeiter der psychiatrischen Fachabteilungen des Helios Hanseklinikums zu einem großen Sommerfest. Am Donnerstag war es so weit. Zur 19. Auflage lockten 22 Stände mit Kinderschminken, Kuchenbasar, Trödelmarkt und einer Station zum Reiten mehrere Hundert Besucher auf das Gelände. „Mich freut es, wenn wir uns so der Öffentlichkeit vorstellen können“, sagt Johannes Rasche, Geschäftsführer des Stralsunder Klinikums. „Das Engagement der Belegschaft ist sehr hoch. Die Mitarbeiter fangen Wochen vorher an mit der Planung und den Vorbereitungen. Das Krankenhaus West ist wie eine eigene Marke, mit der sich viele der Mitarbeiter stark identifizieren.“

Idee für Sommerfest entstand vor rund 20 Jahren

„Die Grundidee vor rund 20 Jahren hatte die damalige Chefärztin“, sagt der kommissarische Chefarzt Michael Lucht, der das Sommerfest eröffnete. „Damals wollten Belegschaft und Patienten gemeinsam feiern“, sagt er. Die Größe sei gleich geblieben. Das Programm hätte sich jedoch etwas verändert. Der Park ist sonst auch für Stralsunder geöffnet. „Aber nicht so belebt“, sagt Lucht. „Sonst kommen auch Nicht-Patienten hier her. Gehen mit dem Hund spazieren oder sammeln Pilze.“ Zum Sommerfest seien deutlich mehr Stralsunder da. Und darum geht es dem Oberarzt auch. „Wichtig ist das Miteinander von Klinikum und Stralsund. Natürlich spielt auch die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten einer Rolle. Aber das ist ein langer Prozess.“ Am Standort West gibt es vier Fachabteilungen: Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Forensische Psychiatrie und Psychosomatische Medizin. Insgesamt arbeiten hier 435 Mitarbeiter. Bei der Organisation des Festes werden alle Berufsgruppen beteiligt: Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten, Pfleger, Schwestern und Sozialarbeiter. „Alle packen mit an“, sagt Lucht. „Mit einigen habe ich in diesem Jahr bisher nur telefoniert. Hier trifft man sich. Ganz real. Auf ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen.“

Belegschaft und Patienten backen 38 Kuchen

Davon gab es reichlich. „Wir haben 38 Kuchen gebacken“, sagt Pflegedirektorin Carena Semmler. „Für die Angestellten ist es ein langer Tag. Sie arbeiten 14 bis 15 Stunden. Aber es lohnt sich. Wir lachen viel und treffen ehemalige Patienten wieder.“ Das bestätigt Danilo Rempt vom Pflegedienst. „Backtraining gibt es bei uns schon länger“, sagt er. „Aber das Sommerfest ist ein besonders Anlass. Unsere Patienten wissen, dass sie für alle backen.“ Bis zum Schluss des Sommerfestes waren fast alle Kuchen ausverkauft. „Für uns Angestellte ist das Fest schön, weil die private Seite unserer Patienten erleben. Einige öffnen sich so erst.“ Die Krankheitsbilder, die hier behandelt werden, sind vielfältig. „Wir haben Suchtpatienten, Psychosepatienten, behandeln Depression oder auch Borderline“, zählt Carena Semmler einige Beispiele auf.

„In der Notaufnahme ist mehr Action.“

Wie gut Krankenhaus West und Sundklinikum zusammenarbeiten, zeigt das Bespiel von Juliane Zielinski und Desireé Lenker. Die Freundinnen arbeiten sonst an unterschiedlichen Standorten. Am Donnerstag mimten sie für Kinder gemeinsam die Glücksfeen. „Ich mache Kindern gern eine Freude“, sagt Zielinski, die sonst Wahlleistungsmanagerin ist und in Komfortzimmern mit Minibar, Sky-TV und Tageszeitung auch prominente Patienten unterbringt. „Hier ist noch mehr los als bei unserem Strandfest“, sagt Desireé Lenker, die seit rund drei Wochen in der Notaufnahme am Sund arbeitet. „Notaufnahme macht mir mehr Spaß als Hausarzt“, sagt die Stralsunderin. Für sie sei es eine neue Herausforderung. „Jeden Tag andere Sachen und einfach mehr Action.“

