Stralsund

Nachdem der Landkreis Vorpommern-Rügen am Sonnabend die häusliche Isolation für rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Gottesdiensten verfügt hat, reagierte jetzt auch das Helios Hanseklinikum auf die neu entstandene Lage. „Wir reaktivieren das zwischenzeitlich aufgehobene Besuchsverbot für unsere Krankenhäuser in Stralsund“, sagt Klinikumssprecher Mathias Bonatz.

Besuchsverbot zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter

Das Verbot, Angehörige au den Stationen zu besuchen, gilt ab Sonntagmorgen sowohl für das Klinikum am Sund als auch das Krankenhaus West vorerst bis auf Weiteres. Mit Blick auf die verfügte Quarantäne-Situation sagte der Klinikumssprecher: „Zum Schutz unserer Patienten und der Klinikumsmitarbeiter reagieren wir besser jetzt und damit frühzeitig auf die verfügte Quarantänesituation als zu spät.“ Am späten Sonnabendnachmittag wurde jedoch noch kein Patient mit Corona-Symptomen im Hanseklinikum behandelt.

Anzeige

Mathias Bonatz ist Sprecher des Helios Hanseklinikums in Stralsund. Quelle: Margit Wild

Weitere OZ+ Artikel

Den während des Lockdowns eingerichteten Besucherservice wird das Hanseklinikum in dieser Situation wieder aufnehmen. Laut Bonatz heißt das: „Wer für seinen Angehörigen im Krankenhaus etwas abgeben möchte, kann das am Eingang des Klinikums tun. Unsere Mitarbeiter bringen es dann zum Patienten.“

Mit der Verfügung zur häuslichen Quarantäne hatte der Landkreis Vorpommern-Rügen auf erste Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Zusammenhang mit Pfingstgottesdiensten in Grimmen und Stralsund reagiert.

Die davon betroffenen Landkreisbewohner hatten über Pfingsten zumindest an einem der Gottesdienste teilgenommen, die am 30. Mai um 18 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund, am 31. Mai um 8 und 9 Uhr in der Katholischen Kirche St. Jacobus in Grimmen sowie am 1. Juni um 10.30 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund und ebenfalls am 1. Juni um 14 Uhr in der Kirche St. Marien in Stralsund teilgenommen haben.

Besucher waren mit Coronavirus infiziert, auch ohne Kontakt zu bekannten Fällen

Stefan Kerth (SPD), Landrat Vorpommern-Rügen, leitet den Verwaltungsstab des Landkreises durch die Corona-Krise. Quelle: Landratsamt

Landrat Stefan Kerth ( SPD) begründete die Verfügungen zur häuslichen Isolation aller Teilnehmer an den Gottesdiensten so: „Aufgrund eines bestätigten Covid -19-Falles wurden bei Besuchern der oben genannten Gottesdienste Testungen auf das Coronavirus durchgeführt. Im Ergebnis dieser Testungen wurde festgestellt, dass auch Personen mit SARS-CoV-2 infiziert wurden, die Besucher der Gottesdienste waren und keinen unmittelbaren Kontakt mit der Covid-19 infizierten Person hatten.“

Bislang wurden 120 Abstriche im Zusammenhang mit den Gottesdiensten untersucht. Insgesamt acht Personen wurden dabei positiv getestet, heißt es in einer Information des Landratsamtes Vorpommern-Rügen. „Es handelt sich hier um ein sehr ansteckendes Geschehen, sodass für die genannten Personen die Gefahr besteht, angesteckt zu sein, zu erkranken oder weitere Personen anzustecken. Unser Ermittlungsdienst im Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren, um mögliche Infektionsketten zu brechen“, so der Landrat.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Nach Pfingsten war ein Priester positiv getestet worden

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass ein katholischer Priester in Vorpommern zwei Tage nach seinen Pfingstgottesdiensten mit mehr als 100 Gläubigen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war, ebenso wie ein einen ehrenamtlichen Kirchenmitarbeiter. Nach Angaben des Verwaltungsleiters der katholischen Pfarrei St. Bernhard Stralsund/Rügen/Demmin, Markus Kolbe, hatte der Mann zuvor offenbar einen Gottesdienst mit dem Priester vorbereitet.

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern