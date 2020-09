Stralsund

Von São Paulo an den Sund: Für 20 Brasilianer hat am Dienstag in Stralsund ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Pfleger von Übersee haben ihre Arbeit am Helios Hanseklinikum aufgenommen.

Seit Mitte August sind sie in der Hansestadt, bisher verbrachten sie einen großen Teil der Zeit jedoch in Quarantäne, wie Klinik-Geschäftsführer Johannes Rasche bei der Begrüßung berichtete.

Sein Krankenhaus startet mit den Brasilianern ein internationales Großprojekt, mit dem der zunehmende Pflegemangel bekämpft werden soll. Auf das Gelingen schaut der ganze Konzern. Funktioniert der interkulturelle Austausch, könnte das Projekt zügig auf die anderen 86 deutschen Helios-Kliniken ausgeweitet werden.

Herzlich willkommen: Das Helios-Klinikum in Stralsund begrüßt die neuen Fachkräfte am Sund. Quelle: Kay Steinke

„Die Verpflichtung ist eine große Chance für die kulturelle Vielfalt im Klinikum und in der Stadt“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Rasche. Er glaubt, dass beide Seiten profitieren werden. „Wir wollen für sie nicht nur einen neuen Arbeitsort schaffen, sondern mit Stralsund auch eine neue Heimat.“ Auch damit sie bleiben – und nicht in Metropolen wie Berlin oder Hamburg abwandern.

Bisher wenig Austausch mit Brasilien

Die Brasilianer, die schon gut Deutsch sprechen, bringen ein Pflegeexamen mit. Nach weiteren Ausbildungen sollen sie zum September 2021 als reguläre Pflegekräfte eingesetzt werden.

Solche Verpflichtungen haben nach Auskunft der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit in Bonn noch Seltenheitswert. „Wir haben 2018 begonnen, erste Pflegekräfte in Brasilien zu gewinnen“, sagt Thorsten Rolfsmeier, Geschäftsbereichsleiter Auslandsvermittlung der ZAV. „Entsprechend konnten wir bereits ein gutes Netzwerk im Land aufbauen.“ Davon profitiert auch die Sundklinik. Insgesamt gibt es derzeit lediglich 67 Brasilianer, die auf Vermittlung der Zentralstelle in deutschen Kliniken oder Altenheimen arbeiten. Weitere 65 machen derzeit einen Deutschkurs in Brasilien.

Praktische Einführung im Übungszimmer: Lernpate und Fachpfleger für Altersmedizin, Dirk Rambow, mit den neuen brasilianischen Kollegen Larissa da Silva (l.) und Natália Gropp. Quelle: Helios Stralsund

Das Stralsunder Projekt begann bereits vor Corona. Vor rund einem Jahr hatte Dirk Gregor, Pflegedirektor des Hanseklinikums, in São Paulo Bewerbungsgespräche geführt. Von rund 120 Interessenten haben am Ende 20 Pflegekräfte ihren Weg nach Deutschland angetreten. „Alle haben ein vierjähriges Pflegestudium hinter sich“, erklärt Gregor.

Vorort in Stralsund müssten sie trotzdem weiter die Schulbank drücken, das deutsche Pflegerecht studieren und besonders die Sprachkompetenzen ausbauen. „ Pflegekräfte arbeiten sehr nah am Patienten“, sagt Gregor. „Gute Deutschkenntnisse sind daher ein Muss.“

Täglich werden sie vier Stunden Deutsch lernen, die restliche Zeit werden sie eingearbeitet. Vorerst jedoch mit unterstützenden Aufgaben. Nach bestandener Anerkennungsprüfung bietet das Klinikum den Neustralsundern einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Die „lebensbejahende Kultur der Brasilianer“ soll dabei erfrischenden Wind an die Sundklinik wehen. „Ich habe hochmotivierte Menschen kennengelernt“, sagt Gregor. „Ihre guten Sprachkenntnisse zeugen von einem hohen Integrationswillen.“ Weiterhin seien sie aufgeschlossen und mit ihrer Art nicht nur eine Bereicherung für die Kollegen und Patienten, sondern auch für die Stadt.

Darum kommen die Brasilianer nach Deutschland

Auch in Stralsund haben die Brasilianer einen Strand vor der Haustür. Hier zeigt Pflegedirektor Dirk Gregor (48, z.v.l) Ticiane Goes (38, Rio de Janeiro), Dayana Mulazani (34, Joinville) und Diego Franchino (36, São Paulo) einen Strandkorb. Quelle: Kay Steinke

Doch warum haben sich die Brasilianer für ein Leben in Deutschland entschieden? „Für meine Familie wünsche ich mir eine sichere Zukunft“, sagt Raquel Rodrigeus. Das gute Gesundheitssystem sei ein wichtiger Punkt.

Die 34-Jährige ist seit 2011 verheiratet. Mit ihrem Mann hat sie eine zweijährige Tochter. „Wir halten Kontakt über soziale Medien“, sagt sie. Ihr Mann arbeite als Systemanalytiker. Wenn sie sich in Stralsund eingelebt hat, möchte sie ihre Liebsten nachholen.

Das Leben in São Paulo ist für Pfleger kaum bezahlbar. „Es ist sehr teuer geworden“, berichtet Fabio de Oliveira. Auch der 27-Jährige hat mit seiner Frau bereits einen Sohn. „Für meine Familie wünsche ich mir eine bessere Lebensqualität“, sagt er. In Brasilien hätten Pflegekräfte zwar ein gutes Einkommen, doch die Lebenshaltungskosten seien sehr hoch – das Gesundheitssystem kaum bezahlbar. Ob er wirklich bleibt, ist jetzt natürlich noch unklar. „Ich bin jung und versuche möglichst viel zu lernen“, sagt er.

Brasilien im Lockdown: Rodrigeus war 100 Tage in Quarantäne

Raquel Rodrigeus (34) und Fabio de Oliveira (27) aus São Paulo haben bei Helios in Stralsund angeheuert. Quelle: Kay Steinke

Wie kompliziert das interkulturelle Projekt wegen der Pandemie geworden ist, zeigt ein Blick auf den Transfer. So mussten die Brasilianer vor dem Abflug einen Corona-Test über sich ergehen lassen. In Hamburg ging es gleich weiter mit einem Reisebus. Dieser legte einen Zwischenstopp kurz hinter der Landesgrenze von MV ein. Auf einem Rastplatz bei Wismar ließ Helios selbst Abstriche machen. Angekommen am Strelasund stand vorerst auch kein Kennenlernen auf dem Programm, sondern Quarantäne – bis auch ein zweiter Corona-Test negativ war.

„Wir waren alle sehr erleichtert, als diese Prozedur durchgestanden war“, erklärt Pflegedirektor Dirk Gregor. Sein Team hatte dafür gesorgt, den Transfer trotz Corona noch so angenehm wie möglich zu gestalten – mit einladenden Wohnungen in der Altstadt, vollen Kühlschränken mit Essen für den brasilianischen Gaumen und SIM-Karten für die Kommunikation nach Übersee.

Denn auch dort ist die Lage in den Familien wegen Corona angespannt. So hatte Raquel Rodrigeus ihr Haus seit dem Lockdown im März kaum noch verlassen. „100 Tage Quarantäne“, sagt sie. „Nur mein Mann durfte raus“, sagt sie.

Ende August nutzte sie die neue Freiheit in Stralsund nun für einen Spaziergang durch die Altstadt. „Die Gebäude sind so schön“, sagt sie, wie in den Büchern, die sie vorher über Stralsund gelesen hatte. „Hier ist alles sauber und die Leute sehr freundlich.“ In einem Café am Alten Markt gönnte sie sich einen Kaffee. „Der war unglaublich gut“, sagt sie. „Anders als bei uns. Brasilianischer Kaffee ist stärker.“

Von Kay Steinke