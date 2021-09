Stralsund

Der Applaus für die Pflegekräfte ist verhallt, die Forderung nach mehr Personal und gerechterer Vergütung wird leiser, da folgt für die Belegschaft des Helios-Klinikums in Stralsund der nächste Tiefschlag. Bereits zu Ende August wurden alle Servicekräfte entlassen, die auf den Stationen für die Küche zuständig waren, hier die Mahlzeiten vorbereitet und verteilt haben.

Diese Aufgaben sollen nun die Krankenpflegehelfer übernehmen, die eigentlich für die Pflege, wie das Waschen der Patienten, zuständig sind. Dafür müssen nun wiederum die Krankenschwestern einspringen.

Personelle Situation behindert Kommunikation

„Dadurch beklagen aber auch die Ärzte, dass wir nicht mit an der Visite teilnehmen können. Dabei gehen dann auch mal Informationen unter“, schildert eine Krankenschwester, deren Namen wir zum Schutz nicht nennen. „Normalerweise muss dokumentiert werden, warum keiner bei der Visite dabei war. Da fragt jetzt keiner mehr nach.“

Die Kommunikation zwischen Ärzten und Schwestern läuft dann oft nur über die Krankenakte. Die Krankenschwester muss sich zu den zusätzlichen Aufgaben nun jede digitale Krankenakte genau ansehen, um nachzuvollziehen, ob der Arzt bei der Visite neue Anweisungen erteilt hat. „Dabei haben wir sonst kleine Aufgaben, wie vielleicht mal einen Verband wechseln oder eine zusätzliche Tablette, sonst gleich bei der Visite erledigt.“

Die Arbeitsbedingungen schlagen sich bereits im Krankenstand der Schwestern nieder. „Viele sind überlastet. Eigentlich sind wir vier Schwestern im Frühdienst, zur Zeit sind wir zu zweit. Das heißt, es kommt eine Schwester auf 26 Patienten.“ Die Krankenpflegehelfer sollten nebenbei auf die Prüfungen vorbereitet werden. „Das können wir derzeit gar nicht leisten.“

Krankenschwestern übernehmen Pflegeaufgaben

Nach Information der Krankenschwestern, die mit der OSTSEE-ZEITUNG das Gespräch gesucht haben, wurden den Servicekräften im letzten Jahr eine Weiterbildung zum Krankenpflegehelfer angeboten. Die Servicekräfte, die dieses Angebot nicht angenommen haben, bekamen nun die Kündigung.

„Am Ende wurde also das Servicepersonal abgezogen, um sie zu Krankenpflegehelfern weiterzubilden, damit sie dann jetzt wieder in der Küche stehen und dieselben Aufgaben übernehmen wie vorher, denn Servicekräfte gibt es ja nicht mehr. Dazu sollen sie auch die Transportdienste übernehmen – Patienten von der Station zum Röntgen bringen beispielsweise. Damit sind auch die Krankenpflegehelfer unzufrieden. Sie haben sich etwas anderes vorgestellt“, sagt die Krankenschwester, die seit fast 30 Jahren im Klinikum arbeitet.

Die Belastung bekommen auch die Patienten zu spüren. „Die merken auch, dass wir Schwestern plötzlich auch das Essen mit austeilen, es ist ja auch noch Urlaubszeit. Sie haben Mitleid mit uns.“ Auch das Waschen der Patienten muss oft bis nach dem Frühstück warten. „Einige Patienten bekommt man aber auch nicht allein gewaschen. Und auch hier muss alles nur noch schneller gehen. So sollen wir möglichst auf die Fertiglappen zurückgreifen, statt mit der Schüssel zu waschen. Das wollen wir auf unserer Station aber nicht.“ Sie macht auch deutlich: „Man will gar nicht mehr Geld, sondern mehr Personal. Wir arbeiten im Akkord.“

Klinikum bildet Servicekräfte zu Pflegehilfskräften aus

David Kayser – seit Jahresbeginn 2021 Geschäftsführer des Stralsunder Helios-Klinikums – erklärt, dass die Situation nur in diesem Monat verschärft auftrat und demnächst eine Erleichterung zu erwarten ist. Demnach waren 32 Mitarbeiter durch eine externe Servicegesellschaft auf den Stationen beschäftigt. Nachdem sich das Klinikum zu Beginn 2020 entschloss, den Vertrag mit der Servicegesellschaft zu kündigen, bot man deren im Klinikum beschäftigten Mitarbeiter eine Fortbildung zu Pflegehilfskräften an.

„20 Kollegen nahmen das Angebot an und begannen im April des letzten Jahres die Weiterbildung in Vollzeit“, so der Geschäftsführer. In dieser Zeit bekamen sie weiter ihr bisheriges Gehalt, waren jedoch durch den theoretischen Teil der Ausbildung nicht mehr voll auf den Stationen eingesetzt.

„Da die Weiterbildung planmäßig Ende August dieses Jahres beendet sein sollte, haben wir den Vertrag mit der Servicegesellschaft auch zum Ende August gekündigt. Durch Corona verzögerte sich die Ausbildung nun jedoch um einen weiteren Monat, der Vertrag ist jedoch gekündigt. Die Mitarbeiter bereiten sich jetzt noch auf ihre Prüfungen vor, sind jedoch nicht mehr in der Praxis auf den Stationen. Diese Leute fehlen jetzt. Allerdings haben alle Mitarbeiter ihren Vertrag ab Oktober sicher“, so David Kayser. Dann werden sie aber auch weiterhin neben den Tätigkeiten in der Pflege ihre bisherigen Aufgaben aus dem Servicebereich ausführen. Die sollen sich jedoch auf das gesamte Stationspersonal verteilen.

Keine Arbeitslosigkeit für ehemalige Servicekräfte

Die zwölf Service-Kollegen, die das Angebot einer Weiterbildung nicht in Anspruch genommen haben, werden jedoch nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt. Während einige in den Vorruhestand gehen, haben andere Angebote erhalten, als ungelernte Pflegekräfte im Klinikum eingesetzt zu werden, beispielsweise in der Küche oder Reinigung.

Außerdem weist der Geschäftsführer darauf hin, dass das Personal in den letzten drei Jahren von 1250 auf jetzt 1600 Stellen aufgestockt wurde. „Dabei hatten wir coronabedingt seit dem letzten Jahr weniger Patienten, haben aber trotzdem Personal zugeführt.“

Er berichtet jedoch auch, dass der Krankenstand im Personal in diesem Zeitraum ebenfalls gestiegen ist. „Ich habe vollstes Verständnis, dass diese Situation in diesem Monat belastet hat, aber auch die der letzten anderthalb Jahre insgesamt“, sagt David Kayser. „Wir wollen jedoch keine erhöhte Belastung, sondern Kompensation schaffen. Es wurden Pflegeuntergrenzen eingeführt, die wir auch einhalten müssen. Es gibt auch keinen Grund zur Einsparung, da die Pflegekräfte vom Gesetzgeber refinanziert werden.“

Von Wenke Büssow-Krämer