Mit der gemeinsamen Aktion „Helios vereint“ unterstützen das Helios Hanseklinikum Stralsund und die Ostsee-Zeitung gemeinnützige Vereine aus Stralsund und der Umgebung. Diese können im sportlichen, kulturellen oder sozialen Sektor aktiv sein.

Zulässig sind nur Bewerbungen über das Foto-Upload-Formular der OSTSEE-ZEITUNG unter www.ostsee-zeitung.de/Foto-Upload In der Überschrift muss dabei mit #heliosvereint der Name der Aktion stehen. Das Foto sollte als Jpeg hochgeladen werden und 3 MB nach Möglichkeit nicht überschreiten. In dem Bereich „Kurzbeschreibung zum Foto“ sollte die Kurzvita des Vereines (max. 500 Zeichen) sowie das Projekt (Wofür sollen die 2000 Euro eingesetzt werden?; max. 500 Zeichen) eingetragen werden.

Wer seine Bewerbung multimedial aufpeppen will, hat dazu die Möglichkeit über Social Media. Einfach den Beitrag (Video/Collage/Präsentation) mit dem Hashtag #heliosvereint auf Instagram oder Facebook posten. Einsendeschluss ist der 27. November. Eine Jury sucht aus allen Einsendungen vier Gewinner aus, ein weiterer Gewinner wird über ein OZ-Publikums-Voting ermittelt.